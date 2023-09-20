New Parliament: 'संविधान में सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द नहीं...',Adhir Ranjan का बड़ा आरोप

कांग्रेस सांसद Adhir Ranjan Choudhary ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि हमें जो संविधान की कॉपी दी गई, जिसे लेकर हम सदन में गए, उसमें सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द नहीं है। अधीर रंजन ने कहा, हम जानते हैं ये दोनों शब्द 1976 में संशोधन के बाद शामिल हुए हैं, लेकिन आज की तारीख में ये दो शब्द संविधान में नहीं रहेंगे तो ये बड़े चिंता की बात है। ये मैंने आज Rahul Gandhi को भी दिखाया।अधीर रंजन ने कहा, उनकी मंशा संदिग्ध है। ये बड़ी चतुराई से किया गया है। ये मेरे लिए चिंता का विषय है। मैंने इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की लेकिन मुझे इस मुद्दे को उठाने का मौका नहीं मिला। अधीर ने कहा, अगर इन लोगों के सामने ये मुद्दा उठाया जाएगा, तो ये लोग कहेंगे कि हमने पहले वाली कॉपी दी है।

उन्होंने आगे कहा कि संविधान के प्रियंबल में सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द नहीं है। उन्हें हटा दिया गया है। ये दोनों शब्द 1976 में शामिल हुए थे। लेकिन आज की तारीख में अगर हमें कोई संविधान दे और उसमें सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्दों का जिक्र ना हो तो यह चिंता की बात है। बड़ी ही चालाकी के साथ यह काम किया गया है। उनके (मोदी सरकार) इरादों में खोट है। हम डरे हुए हैं, चिंता कर रहे हैं कि जो संविधान की कॉपी दी गई है, उसमें शब्द क्यों हटाए गए हैं. हमने बार-बार इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की, लेकिन मुझे बोलने भी नहीं दिया गया।