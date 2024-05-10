New Australian Visa Rules: ऑस्ट्रेलिया का वीसा हासिल करने से पहले ये पढिए
सितंबर 2023 में, ऑस्ट्रेलिया में बाहर से आने वाले 60 प्रतिशत बढ़कर रिकॉर्ड 548,800 तक पहुंच गए थे। सरकार को फिलहाल उम्मीद है कि उसकी नीतियों से अगले दो वर्षों में ऑस्ट्रेलिया में आने वाले प्रवासियों की संख्या आधी हो जाएगी।
अगर आप Australia का Visa चाहते हैं तो इसके लिए नियम बदल गए हैं। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने देश में प्रवेश के लिए अब भारतीय छात्रों को दिखाना होगा कि उनके पास वीज़ा के लिए अर्हता प्राप्त करने हेतु कम से कम A$29,710 (₹16,29,964) की बचत है। इससे पहले अक्टूबर में ये रकम A$21,041 (₹11,54,361) से A$24,505 (₹13,44,405) तक की गई थी। वित्तीय सीमा बढ़ाने का सरकार का फैसला 2022 में COVID-19 प्रतिबंधों के हटने के बाद ऑस्ट्रेलिया जाने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि को लेकर चिंताओं के जवाब में आया है, जिससे किराये के आवास की कमी जैसी समस्याएं पैदा हो रही हैं।
मार्च 2024
मार्च 2024 में, छात्र वीज़ा के लिए अंग्रेजी भाषा की आवश्यकताओं को भी बढ़ा दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े निर्यात उद्योगों में से एक है, जो वित्त वर्ष 23 में 36.4 बिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (24 बिलियन अमेरिकी डॉलर) था।
सितंबर 2023
