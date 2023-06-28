कई राज्यों में मॉनसून पहुंचा, IMD का ऑरेंज अलर्ट

scorecardresearch
देश के कई हिस्‍सों में इन दिनों जमकर बारिश हो रही है, और जिन हिस्‍सों में नहीं हो रही, वहां अगले एक से दो दिन के बीच मॉनसून दस्‍तक देगा। देश के कई राज्‍यों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) का कहना है कि बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और उत्तरी राजस्‍थान को छोड़कर देश के अधिकांश हिस्से में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून पहुंच चुका है और अच्‍छी बारिश हो रही है। IMD के अनुसार, इन हिस्‍सों में अगले दो दिनों के दौरान मॉनसून के पहुंचने के लिए परिस्थितियां अनुकूल है।

Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Jun 28, 2023 15:11 IST
देश के कई हिस्‍सों में इन दिनों जमकर  बारिश हो रही है, और जिन हिस्‍सों में नहीं हो रही, वहां अगले एक से दो दिन के बीच मॉनसून दस्‍तक देगा। देश के कई राज्‍यों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) का कहना है कि बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और उत्तरी राजस्‍थान को छोड़कर देश के अधिकांश हिस्से में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून पहुंच चुका है और अच्‍छी बारिश हो रही है। IMD के अनुसार, इन हिस्‍सों में अगले दो दिनों के दौरान मॉनसून के पहुंचने के लिए परिस्थितियां अनुकूल है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में बारिश का आलम जारी है, IMD ने ऐलान किया था कि रविवार को मुंबई में मॉनसून पहुंच चुका है, तब से लेकर अभी तक मुंबई लगातार बारिश हो रही है। 

IMD ने मंगलवार को ठाणे, रायगड़, रत्नागिरी, नासिक, पुणे और सतारा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जबकि पालघर, मुंबई और सिंधुदुर्ग के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मुंबई में सुबह से बारिश हो रही है। मंगलवार को यहां 104 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है।  राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मंगलवार को हुई बारिश से थोड़ी राहत मिली, बुधवार को दिल्ली में आसमान खिला दिख रहा है। IMD ने अगले कुछ घंटों के भीतर दिल्‍ली-NCR, हरियाणा, राजस्‍थान और आसपास के कई इलाकों में बारिश होने की संभावना जताई है। IMD ने कई राज्‍यों के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। IMD के अनुसार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र में अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान, सौराष्ट्र और कच्छ, बिहार, ओडिशा, गांगेय पश्चिम बंगाल, विदर्भ, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान जताया गया है।

मौसम विभाग के अनुसार, मंगलवार को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड में तेज बारिश हुई है। वहीं, आज भी बारिश की पुरजोर संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड समेत अन्‍य पहाड़ी राज्‍यों के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं हिमाचल प्रदेश में इस हफ्ते भर बारिश होने की संभावना है। कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ी राज्‍यों में स्‍थानीय लोगों और पर्यटकों को अनावश्यक यात्रा से बचने और लैंडस्‍लाइड-संभावित क्षेत्रों में न जाने की सलाह दी गई है।

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Jun 28, 2023