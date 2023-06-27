scorecardresearch
NewsपरदेसPM Modi ने एक साथ 5 वंदे भारत को द‍िखाई हरी झंडी, देश में बढ़ी सेमी हाई स्‍पीड ट्रेनों की संख्या

पीएम मोदी ने मंगलवार सुबह भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से एक साथ पांच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी द‍िखाई है। इसमें से दो ट्रेनों की सौगात मध्‍य प्रदेश को म‍िली है जबक‍ि तीन ट्रेनें ब‍िहार, कर्नाटक और गोवा के ल‍िए संचाल‍ित की गई हैं। मध्‍य प्रदेश दौरे के दौरान पीएम मोदी ने रानी कमलापत‍ि- जबलपुर वंदे भारत एक्‍सप्रेस के अलावा बाकी चार ट्रेनों को वर्चुअली हरी झंडी द‍िखाकर रवाना क‍िया। रेलवे इत‍िहास में यह पहला मौका है जब एक ही द‍िन में पांच सेमी हाई स्‍पीड ट्रेनों हो हरी झंडी द‍िखाई गई है। मंगलवार को शुरू हुई पांच ट्रेनों के साथ देश में चलने वाली कुल 23 वंदे भारत ट्रेनें हो गईं।

Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Jun 27, 2023 18:47 IST
Also Read: Go First के लिए 425 करोड़ की फंडिंग को मंजूरी, एयरलाइन ने फिर से उड़ान भरने के लिए बैंकों से मांगा था कर्ज

बेंगलुरु, हुबली और धारवाड़ को जोड़ने वाली वंदे भारत के साथ ही कर्नाटक में दूसरी सेमी हाई स्‍पीड ट्रेन का संचालन शुरू हो गया। चेन्नई-मैसूर वंदे भारत एक्सप्रेस कर्नाटक में पहले से ही चल रही है। यह ट्रेन धारवाड़, हुब्बली और दावणगेरे को बेंगलुरु से जोड़ेगी। ट्रेन से हुबली और धारवाड़ के बीच की दूरी 7 घंटे से घटकर 5 घंटे रह जाएगी। पटना-रांची वंदे भारत के रूप में बिहार को पहली बार सेमी हाई स्‍पीड ट्रेन की सौगात म‍िली है। ट्रेन का स्‍टापेज गया, कोडरमा, हजारीबाग रोड, पारसनाथ और बोकारो स्टील सिटी में रहेगा। यह ट्रेन करीब 410 किमी की दूरी तय करेगी। भोपाल-इंदौर और भोपाल-जबलपुर वंदे भारत के रूप में एमपी को दूसरी और तीसरी वंदे भारत ट्रेन की सौगात म‍िल गई है। खजुराहो-भोपाल-इंदौर वंदे भारत मालवा और बुंदेलखंड के इलाकों को भोपाल से जुड़ेगी। यह ट्रेन महाकालेश्‍वर, मांडू, महेश्‍वर, खजुराहो से होकर गुजरेगी। इन पांच ट्रेनों में गोवा को भी पहली वंदे भारत ट्रेन की सौगात म‍िल गई है। मडगांव-मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और गोवा के मडगाव स्टेशन के बीच चलेगी। इस ट्रेन में 16 की बजाय 8 कोच होंगे और मुंबई से गोवा की दूरी घटकर 7 घंटे की रह जाएगी।

दो ट्रेनों की सौगात मध्‍य प्रदेश को म‍िली है जबक‍ि तीन ट्रेनें ब‍िहार, कर्नाटक और गोवा के ल‍िए संचाल‍ित की गई हैं
Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Jun 27, 2023