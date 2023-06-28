Gadkari ने किया बड़ा दावा, बोले India का रोड नेटवर्क America के बाद दुनिया में दूसरे नंबर पर

scorecardresearch
भारत सरकार में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक बडा दावा किया है। नितिन गडकरी ने कहा कि पिछले 9 साल में भारत के रोड नेटवर्क में 59% की ग्रोथ हुई है। रोड नेटवर्क के मामले में भारत अब दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा देश भी बन गया है। नितिन गडकरी ने बताया कि भारत का रोड नेटवर्क अब 1,45,240 km का हो गया है, जो 2013-14 में 91,287km का था।

Jun 28, 2023
भारत सरकार में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री Nitin Gadkari ने एक बडा दावा किया है। नितिन गडकरी ने कहा कि पिछले 9 साल में भारत के रोड नेटवर्क में 59% की ग्रोथ हुई है। रोड नेटवर्क के मामले में भारत अब दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा देश भी बन गया है। नितिन गडकरी ने बताया कि भारत का रोड नेटवर्क अब 1,45,240 km का हो गया है, जो 2013-14 में 91,287km का था। 

Also Read: Supertech के CMD RK Arora को ED ने किया गिरफ्तार

रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी ने यह बातें Delhi में 'सरकार की 9 साल की उपलब्धियां' विषय पर एक कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने के दौरान कही हैं। नितिन गडकरी ने कहा कि पिछले 9 सालों में भारत ने रोड सेक्टर में 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। उन्होंने कहा, 'आज भारत का रोड नेटवर्क अमेरिका के बाद दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। मंत्री ने आगे बताया कि टोल से रेवेन्यू अब बढ़कर 41,342 करोड़ रुपए हो गया है, जो 2013-14 में 4,770 करोड़ रुपए था। गडकरी ने कहा, 'सरकार का टारगेट 2030 तक टोल रेवेन्यू को 1.3 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ाना है। फास्टैग के यूज से टोल प्लाजा पर वेटिंग टाइम को 47 सेकंड तक कम करने में मदद मिली है। उन्होंने बताया कि सरकार इसे 30 सेकंड से भी कम करने के लिए कई उपाय कर रही है।

Jun 28, 2023