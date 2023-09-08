scorecardresearch
Manmohan Singh, Stalin, Nitish Kumar, G-20 नेताओं के लिए राष्ट्रपति के डिनर में कौन-कौन होगा शामिल?

मुख्यमंत्रियों के अलावा राष्ट्रपति ने डिनर के लिए कई दिग्गजों को भी आमंत्रित किया है। सूत्रों के मुताबिक पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, एचडी देवेगौड़ा और समिट से जुड़े देशों के लीडर्स के अलावा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों को भी बुलाया गया है।

Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Sep 8, 2023 13:32 IST
दुनिया के शक्तिशाली G20 नेताओं की मेजबानी के लिए भारत तैयार है

दुनिया के शक्तिशाली G20 नेताओं की मेजबानी के लिए भारत तैयार है। वैश्विक नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडीज दिल्ली पहुंच गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और जापान के पीएम दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। जी-20 सम्मेलन के तहत वर्ल्ड लीडर्स के स्वागत में कल (9 सितंबर) राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रात्रिभोज (dinner) का आयोजन किया है। इस डिनर के लिए विदेशी मेहमानों के अलावा भारत के कई राजनेताओं को भी आमंत्रित किया गया है। देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को न्योता दिया गया है।

विपक्ष के INDIA गठबंधन में शामिल 3 बड़े नेता रात्रिभोज में शामिल होने जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कल रात कोलकता से दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगी। बिहार सीएम नीतीश कुमार आज दिल्ली के लिए रवाना हो सकते हैं। 12 जुलाई 2022 में पटना में हुई मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की यह 2023 में यह पहली मुलाकात होने वाली है। कांग्रेस शासित हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी इसमें शामिल हो सकते हैं। हालांकि, विपक्षी गठबंधन में शामिल कई सीएम इस रात्रिभोज से नदारद भी रहने वाले हैं। मुख्यमंत्रियों के अलावा राष्ट्रपति ने डिनर के लिए कई दिग्गजों को भी आमंत्रित किया है। सूत्रों के मुताबिक पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, एचडी देवेगौड़ा और समिट से जुड़े देशों के लीडर्स के अलावा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों को भी बुलाया गया है।

वैश्विक नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है

जापान के प्रधानमंत्री फिमियो किशिदो, कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुन-येओ, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज, यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन  मौजूद रहेंगे। वहीं, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडीज के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद वहां के उपराष्ट्रपति और विदेश मंत्री समिट में शामिल होंगे।

Sep 8, 2023