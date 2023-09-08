दिल्ली G-20 पर कोरोना का साया, जिल बाइडेन के बाद अब स्पेन के प्रेसिडेंट हुए कोविड संक्रमित
राजधानी दिल्ली में होने जा रही G-20 समिट पर कोरोना का साया नजर आने लगा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पत्नी जिल बाइडेन की कोविड रिपोर्ट पहले ही पॉजिटिव आ चुकी है और अब स्पेन के प्रेसिडेंट पेड्रो सांचेज (Pedro Sánchez) भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं. उन्होंने खुद ही सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए यह जानकारी दी है। सांचेज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर पोस्ट करते हुए कहा,'मैं ठीक महसूस कर रहा हूं. लेकिन भारत की यात्रा नहीं कर पाऊंगा। G-20 समिट में स्पेन का प्रतिनिधित्व कार्यवाहक उपराष्ट्रपति नादिया कैल्विनो (Nadia Calvino) और विदेश मंत्री जोस मैनुअल अल्बेरेस (Jose Manuel Albares) करेंगे।
भारत के लिए रवाना हो चुके हैं बाइडेन
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को पत्नी जिल के साथ 7 अगस्त को जी-20 समिट में शामिल होने के लिए दिल्ली आना था। इससे पहले जिल और जो बाइडेन का कोविड टेस्ट किया गया. इसकी रिपोर्ट 5 अगस्त को आई, जिसमें जो बाइडेन की रिपोर्ट तो निगेटिव आई, लेकिन जिल की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई. हालांकि, उनके ऑफिस ने जानकारी दी कि उनमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं है. संक्रमित होने के बाद से जिल अपने डेलावेयर स्थित आवास पर ही हैं. जबकि, जो बाइडेन जी-20 समिट में रवाना होने के लिए अमेरिका से रवाना हो चुके हैं।
व्हाइट हाउस की तरफ से पहले बताया गया था कि राष्ट्रपति बाइडेन 8 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे. वह G-20 के नेतृत्व के लिए मोदी की सराहना करेंगे. इसके अलावा 9-10 सितंबर को G-20 सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, जहां वह जी-20 के अन्य साझेदारों के साथ क्लीन उर्जा और जलवायु परिवर्तन जैसे कई वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे।