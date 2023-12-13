scorecardresearch
संसद में सुरक्षा चूक पर लोकसभा अध्यक्ष Om Birla का आया बयान, पढ़िए पूरी खबर

सदन में शून्यकाल के दौरान दोपहर करीब एक बजे दर्शक दीर्घा से दो व्यक्ति सदन में कूदे और इनमें से एक व्यक्ति मेज को फांदते हुए आगे की ओर भाग रहा था। सुरक्षाकर्मियों और कुछ सांसदों ने उसे घेर लिया। बाद में दोनों को पकड़ लिया गया। पीठासीन सभापति Rajendra Agrawal ने कार्यवाही दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

अभिषेक सिन्हा
New Delhi,UPDATED: Dec 13, 2023 15:36 IST
संसद के शीतकालीन सत्र के आठवें दिन संसद की सुरक्षा में सेंध लगी है

लोकसभा अध्यक्ष Om Birla ने संसद में हुई सुरक्षा चूक पर कहा कि दो लोगों के सदन में कूदने की घटना की जांच की जा रही है। साधारण धुंआ था, चिंता की कोई बात नही। उन्होंने बताया कि सदन में कूदने वाले दोनों लोगों को पकड़ कर सारी सामग्री जब्त कर ली गई है। संसद भवन के बाहर प्रदर्शन कर रहे दो लोगों को भी पकड़ा गया है। बता दें लोकसभा की कार्यवाही के दौरान बुधवार को दर्शक दीर्घा से दो लोग सदन के भीतर कूद गए, जिसके बाद कार्यवाही अचानक दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। सदन में शून्यकाल के दौरान दोपहर करीब एक बजे दर्शक दीर्घा से दो व्यक्ति सदन में कूदे और इनमें से एक व्यक्ति मेज को फांदते हुए आगे की ओर भाग रहा था। सुरक्षाकर्मियों और कुछ सांसदों ने उसे घेर लिया। बाद में दोनों को पकड़ लिया गया। पीठासीन सभापति Rajendra Agrawal ने कार्यवाही दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी। कुछ सांसदों का कहना है कि सदन में कूदने वाले व्यक्तियों ने कुछ ऐसे पदार्थ का छिड़काव किया, जिससे गैस फैल गई।

Also Read: Parliament Attack: कौन हैं Mysore के सांसद Pratap Simha? जिनके पास के जरिए संसद की सुरक्षा में लगी सेंध!

कांग्रेस के नेता Adhir Ranjan Chowdhury का कहना है कि सदन में दो लोग कूदे। समाजवादी पार्टी के सांसद S. T. Hasan ने कहा कि दर्शक दीर्घा से दो लोग लोकसभा कक्ष में कूदे और जूते से कुछ ऐसी चीज निकाली, जिससे गैस फैलनी शुरू हो गई। उन्होंने कहा, ‘यह गैस कैसी थी, यह कोई जहरीली गैस तो नहीं थी। हमें संसद की सुरक्षा में भारी गंभीर खामी नजर आ रही है। इस तरह से तो कोई जूते में बम रखकर आ सकता है। हसन ने कहा कि इस तरह की सुरक्षा चूक पर आगे ध्यान देने की जरूरत है। संसद की सुरक्षा में चूक की यह घटना 2001 में संसद पर हुए आतंकी हमले की बरसी के दिन हुई है।

Dec 13, 2023