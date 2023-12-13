Parliament Attack: कौन हैं Mysore के सांसद Pratap Simha? जिनके पास के जरिए संसद की सुरक्षा में लगी सेंध!
Pratap Simha 2014 में राजनीति में शामिल हुए और जल्द ही बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष बन गए। उन्होंने 2014 में मैसूर निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ा और अपने प्रतिद्वंद्वी पर 32000 वोटों के भारी अंतर से जीत हासिल की।
संसद के शीतकालीन सत्र के आठवें दिन संसद की सुरक्षा में सेंध लगी है। दो युवकों ने लोकसभा की विजिटर गैलरी से नीचें छलांग लगाते हुए संसद की सुरक्षा के दावों को तार-तार कर दिया। इस बीच खबर आ रही है कि दोनों आरोपी Karnataka से सांसद Pratap Simha के रेफरेंस से बनाए गए विजिटर पास के जरिए संसद में दाखिल हुए थे। जो दो लोग संसद की कार्यवाही के दौरान घुसे, उनमें एक का नाम Sagar बताया गया है। इनके दो साथी संसद के बाहर पकड़े गए। यानी ये कुल चार लोग थे। जिनसे पूछताछ जारी है। सांसद Danish Ali ने बताया कि दोनों Mysuru से बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा के नाम पर लोकसभा विजिटर पास पर आए थे। कांग्रेस सांसद Adhir Ranjan Chowdhury ने कहा, शून्यकाल के दौरान दोनों दर्शक गैलरी से कूदे और उनके द्वारा कुछ फेंका गया, जिससे गैस निकल रही थी। उन्हें सांसदों ने पकड़ लिया। उनसे पुलिस पूछताछ जारी है। 42 साल के प्रताप सिम्हा मैसूर कर्नाटक से बीजेपी के सांसद हैं। उनके पिता का नाम स्वर्गीय बी.ई. गोपाल गौड़ा है। एक मतदाता के रूप में उनकी पहचान 215-चामुंडेश्वरी (कर्नाटक) निर्वाचन क्षेत्र, भाग संख्या 109 में क्रमांक 845 पर दर्ज है। वो कन्नड़ भाषा के समाचार पत्रों में कॉलम लिखते हैं। सिम्हा पेशे से पत्रकार रह चुके हैं। वो अपनी तेजतर्रार हिंदुत्व राजनीति के लिए जाने जाते हैं। वो कर्नाटक के युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं।
प्रताप सिम्हा का जन्म कर्नाटक के खूबसूरत हिल स्टेशनों में से एक सकलेशपुर में हुआ था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत विजया कर्नाटक समाचार पत्र में एक पत्रकार के रूप में की, जो कर्नाटक में प्रकाशित एक दैनिक मेल था। जल्द ही वह अपने कॉलम 'बेट्टाले जगत्तु' (नग्न दुनिया) के लिए सुर्खियों में आ गए थे जो दुनिया के प्रति तेज और आलोचनात्मक दृष्टिकोण से भरा था। आगे साल 2008 में, उन्होंने PM Narendra Modi पर एक जीवनी लिखी जिसका शीर्षक था 'नरेंद्र मोदी: यारू थुलियादा हादी' (Narendra Modi: The Untrodden Road) शीर्षक से एक जीवनी लिखी थी। वह 2014 में राजनीति में शामिल हुए और जल्द ही बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष बन गए। उन्होंने 2014 में मैसूर निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ा और अपने प्रतिद्वंद्वी पर 32000 वोटों के भारी अंतर से जीत हासिल की। वह भारतीय प्रेस परिषद के सदस्य भी हैं। उनकी पत्नी अर्पिता होम मेकर हैं। उनकी एक बेटी भी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिम्हा की वर्तमान संपत्ति: 1,87,23,762 रुपये है। वहीं उनके ऊपर कुल देनदारियां: 65,86,698 रुपये की हैं।