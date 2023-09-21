Lawrence Bishnoi: कनाडा में आतंकी सुखदूल सिंह की हत्या की जिम्मेदारी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने ली

गैंगस्टर Lawrence Bishnoi जो इस समय सलाखों के पीछे है। एक फेसबुक पोस्ट में अपने गिरोह द्वारा कनाडा के विन्निपेग शहर में आतंकवादी Sukhdul Singh की हत्या की जिम्मेदारी ली है। सोशल मीडिया पोस्ट में लॉरेंस बिश्नोई के गिरोह ने कहा कि सुखदूल सिंह, जिसे सुक्खा डुनुके के नाम से भी जाना जाता है। गैंगस्टर गुरलाल बराड़ और विक्की मिद्दखेड़ा की हत्याओं में प्रमुख भूमिका निभाई थी। गिरोह ने दावा किया कि हत्याओं की योजना सुखदूल सिंह ने तब भी बनाई थी जब वह विदेश में रह रहा था। बिश्नोई गिरोह ने सुखदूल सिंह को "नशे का आदी" कहा और कहा कि उसने कई लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी और आखिरकार उसे "उसके पापों की सजा मिली"। गिरोह ने आगे दावा किया कि सुखदूल सिंह, जो दविंदर बंबीहा का सदस्य था, एक अन्य गैंगस्टर संदीप नंगल अंबिया की हत्या में भी शामिल था। बिश्नोई गिरोह ने अपने दुश्मनों को जोरदार चेतावनी देते हुए कहा कि वे "भले ही भारत या किसी अन्य देश में छिप जाएं" शांति से नहीं रह पाएंगे। फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई अहमदाबाद की जेल में है। उन्हें राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) द्वारा जांच किए गए ड्रग तस्करी मामले में शामिल होने के लिए गिरफ्तार किया गया था। लॉरेंस बिश्नोई पंजाबी गायक सिद्धू मूस वाला हत्याकांड में भी आरोपी है।

सुखदूल सिंह ए श्रेणी का गैंगस्टर था, जो पंजाब के मोगा का रहने वाला था और पहले पंजाब से कनाडा भाग गया था। सिंह खालिस्तानी आतंकवादी अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डाला का सहयोगी था। वर्ष 2017 में सुखदूल सिंह उर्फ सुक्खा डुनुके ने कुछ दस्तावेजों में जालसाजी की और उनके आधार पर पासपोर्ट और पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट प्राप्त करने में सफल रहा। देश में उसके खिलाफ सात आपराधिक मामले दर्ज होने के बावजूद उसने कनाडा भागने के लिए उनका इस्तेमाल किया। जून में ब्रिटिश कैलिफोर्निया के सरे में एक और खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पर भारत और कनाडा के बीच पहले से ही बढ़ते राजनयिक तनाव के बीच सिंह की हत्या हुई।

(पीटीआई इनपुट के साथ)