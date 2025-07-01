scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारग्रीन एनर्जी के शेयर में शानदार तेजी, कंपनी को एयरपोर्ट से मिला बड़ा ऑर्डर

ग्रीन एनर्जी के शेयर में शानदार तेजी, कंपनी को एयरपोर्ट से मिला बड़ा ऑर्डर

शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच ग्रीन एनर्जी कंपनी Servotech Renewable Power के शेयर में तेजी आई। कंपनी को हाल ही में बेंगलुरु एयरपोर्ट से बड़ा ऑर्डर मिला है।

Advertisement
Priyanka Kumari
Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jul 1, 2025 10:38 IST
Shares of Servotech Power Systems surged about 4 per cent to Rs 78.95 on Monday, commanding a total market capitalization of more than Rs 1,650 crore.
Shares of Servotech Power Systems surged about 4 per cent to Rs 78.95 on Monday, commanding a total market capitalization of more than Rs 1,650 crore.

स्टॉक मार्केट के दोनों सूचकांक उतार-चढ़ाव के साथ कारोबार कर रहे हैं। इस उतार-चढ़ाव भरे कारोबार के बीच सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर लिमिटेड के शेयर (Servotech Renewable Power Share) में तेजी देखने को मिली है। बता दें कि यह शेयर मल्टीबैगर रिटर्न दे चुका है।  

आज सुबह कंपनी के शेयर में 2 फीसदी से ज्यादा की तेजी देखने को मिली थी। 10.30 बजे के करीब कंपनी के शेयर 1.77 फीसदी की तेजी के साथ 149.51 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहा था। सोमवार को कंपनी के शेयर 146.91 रुपये के भाव पर बंद हुए थे। 

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

शेयर में क्यों आई तेजी?

स्टॉक एक्सचेंज से मिली जानकारी के अनुसार सर्वोटेक को हाल ही में बेंगलुरु एयपपोर्ट से बड़ा ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर के बाद कंपनी के शेयर में शानदार तेजी आई। कंपनी ने बताया कि उसे एयरपोर्ट पर ईवी चार्जंग स्टेशन लगाने के लिए ऑर्डर मिला है। कंपनी Kempegowda International Airport पर 240 kW वाले 10 अल्ट्रा-फास्ट ईवी चार्जर लगाएगी।

इसके अलावा कंपनी को सप्लाई, इरेक्शन और टेस्टिंग का काम भी करना होगा। वहीं, ऑडर के अनुसार कंपनी को 5 साल तक मेंटेनेंस का काम भी मिला है।   

शेयर ने दिया शानदार रिटर्न 

पिछले पांच सत्रों में कंपनी के शेयर 2 फीसदी से ज्यादा गिरे हैं। हालांकि, शेयर ने एक महीने में 21 फीसदी का शानदार रिटर्न दिया है। शेयर ने बीते 6 महीने में 10 फीसदी का नेगेटिव रिटर्न दिया है। एक साल में कंपनी के शेयर में 68 फीसदी की तेजी आई है। शेयर ने पांच साल में 5848 फीसदी का छप्परफाड़ रिटर्न दिया है। 

अगर किसी निवेशक ने साल 2021 में सर्वोटेक कंपनी में 1 लाख रुपये का निवेश किया होता तो उसके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आज 5 लाख रुपये से ज्यादा होती। बता दें कि NSE की वेबसाइट के अनुसार कंपनी का मार्केट-कैप 3,365.26 करोड़ रुपये है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Jul 1, 2025