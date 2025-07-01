ग्रीन एनर्जी के शेयर में शानदार तेजी, कंपनी को एयरपोर्ट से मिला बड़ा ऑर्डर

स्टॉक मार्केट के दोनों सूचकांक उतार-चढ़ाव के साथ कारोबार कर रहे हैं। इस उतार-चढ़ाव भरे कारोबार के बीच सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर लिमिटेड के शेयर (Servotech Renewable Power Share) में तेजी देखने को मिली है। बता दें कि यह शेयर मल्टीबैगर रिटर्न दे चुका है।

आज सुबह कंपनी के शेयर में 2 फीसदी से ज्यादा की तेजी देखने को मिली थी। 10.30 बजे के करीब कंपनी के शेयर 1.77 फीसदी की तेजी के साथ 149.51 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहा था। सोमवार को कंपनी के शेयर 146.91 रुपये के भाव पर बंद हुए थे।

शेयर में क्यों आई तेजी?

स्टॉक एक्सचेंज से मिली जानकारी के अनुसार सर्वोटेक को हाल ही में बेंगलुरु एयपपोर्ट से बड़ा ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर के बाद कंपनी के शेयर में शानदार तेजी आई। कंपनी ने बताया कि उसे एयरपोर्ट पर ईवी चार्जंग स्टेशन लगाने के लिए ऑर्डर मिला है। कंपनी Kempegowda International Airport पर 240 kW वाले 10 अल्ट्रा-फास्ट ईवी चार्जर लगाएगी।

इसके अलावा कंपनी को सप्लाई, इरेक्शन और टेस्टिंग का काम भी करना होगा। वहीं, ऑडर के अनुसार कंपनी को 5 साल तक मेंटेनेंस का काम भी मिला है।

शेयर ने दिया शानदार रिटर्न

पिछले पांच सत्रों में कंपनी के शेयर 2 फीसदी से ज्यादा गिरे हैं। हालांकि, शेयर ने एक महीने में 21 फीसदी का शानदार रिटर्न दिया है। शेयर ने बीते 6 महीने में 10 फीसदी का नेगेटिव रिटर्न दिया है। एक साल में कंपनी के शेयर में 68 फीसदी की तेजी आई है। शेयर ने पांच साल में 5848 फीसदी का छप्परफाड़ रिटर्न दिया है।

अगर किसी निवेशक ने साल 2021 में सर्वोटेक कंपनी में 1 लाख रुपये का निवेश किया होता तो उसके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आज 5 लाख रुपये से ज्यादा होती। बता दें कि NSE की वेबसाइट के अनुसार कंपनी का मार्केट-कैप 3,365.26 करोड़ रुपये है।