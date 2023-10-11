scorecardresearch
Israel Terror Attack: आतंकवादी हमलों से दिल टूट गया': Satya Nadella

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Oct 11, 2023 17:45 IST
माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला
Microsoft के सीईओ Satya Nadella ने Israel और Hamas के कब्जे वाले Gaza के बीच हालिया संघर्ष को देखते हुए एक बयान पोस्ट किया है। नडेला ने लिखा कि इजरायल पर हुए भीषण आतंकवादी हमलों से उनका दिल टूट गया है। एक ट्वीट में नडेला ने कहा, "इजरायल पर भयानक आतंकवादी हमलों और बढ़ते संघर्ष से दिल टूट गया है। मेरी गहरी संवेदनाएं मारे गए और प्रभावित हुए सभी लोगों के साथ हैं। हमारा ध्यान अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर है।" इजराइल में रहने वाले अपने कर्मचारियों के लिए खतरे को संबोधित करते हुए, माइक्रोसॉफ्ट ने दावा किया कि वह कर्मचारियों की सुरक्षा पर काम कर रहा है।

बयान में कहा गया है, "शनिवार को हुए हमलों के बाद से, हम इज़राइल में अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों की सुरक्षा और उनकी समग्र भलाई पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट में हमारी संकट प्रबंधन टीम सहित कई टीमें सक्रिय हो गई हैं और काम कर रही हैं।"माइक्रोसॉफ्ट का दावा है कि इज़राइल में उसके लगभग 3,000 कर्मचारी हैं जो चल रहे संघर्ष से सीधे प्रभावित हैं। आईटी कंपनी ने युद्ध के दोनों पक्षों से जुड़े अपने कर्मचारियों को भी बयान संबोधित किया। बयान में कहा गया है, "हमारे पास दुनिया भर में यहूदी कर्मचारी हैं जो नफरत और हिंसा बढ़ने के कारण दुःख, भय और चिंता का अनुभव कर रहे हैं। हमारे पास विश्व स्तर पर फिलिस्तीनी कर्मचारी हैं जो क्षेत्र में अपने प्रियजनों की सुरक्षा के लिए गहराई से चिंतित हैं और इनके खिलाफ खड़े हैं। चल रहे टकराव को लेकर गूगल के सीईओ Sundar Pichai ने भी बयान जारी किया है. उन्होंने कहा कि इजराइल में गूगल के करीब 2000 कर्मचारी हैं और वह अपने कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है।

