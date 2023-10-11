Israel पर Shashi Tharoor के बयान पर मचा बवाल

Thiruvananthapuram से कांग्रेस सांसद Shashi Tharoor ने बुधवार को कहा कि Israel और Palestine के बीच संघर्ष का मुद्दा सरल नहीं है और प्रधानमंत्री ने अधूरा बयान दिया है। शशि थरूर ने कहा कि प्रधान मंत्री इज़राइल के लिए एकजुटता दिखा रहे हैं, लेकिन उनका बयान अधूरा था... यह फिलिस्तीनियों के लिए एक कठिन स्थिति है , विशेषकर तब जब कब्जे वाले क्षेत्रों में यहूदी बस्तियों का निर्माण किया जा रहा हो।

advertisement

Also Read: Israel-Hamas Conflict: Israel युद्ध का पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर क्या होगा असर?

थरूर ने कहा, "मैं यह केवल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे और कांग्रेस पार्टी के लिए और परंपरागत रूप से भारत के लिए, स्थिति बहुत स्पष्ट है - हम चाहते हैं कि इजरायल और फिलिस्तीनी दोनों सुरक्षित सीमाओं में शांति और सम्मान से रहें, जहां दोनों को डरने की जरूरत नहीं है।"अब सोशल मीडिया पर शशि थरूर के बयान की निंदा हो रही है। कई यूजर्स ने लिखा है कि कांग्रेस पार्टी हमास के आतंकी हमलों को इग्नोर कर परोक्ष रूप से फलस्तीनी चरमपंथियों का समर्थन कर रही है।