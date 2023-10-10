Israel-Hamas Conflict: Israel युद्ध का पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर क्या होगा असर?

scorecardresearch
NewsकारोबारIsrael-Hamas Conflict: Israel युद्ध का पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर क्या होगा असर?

छोटा सा देश इजरायल दुनिया के बड़े देशों के साथ कारोबार कर रहा है। अगर बात इजराइल के फॉरन रिजर्व की करें तो ये अगस्त 2023 में ये 16.8 लाख करोड़ था। इस मामले में यह UK और UAE जैसे देशों को भी पछाड़ रहा है।

New Delhi,UPDATED: Oct 10, 2023 14:05 IST
Israel Hamas के बीच जंग जारी है। लेकिन क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश America और दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था China इस कदर इजरायल पर निर्भर हैं कि इस देश के बिना इनका काम नहीं चल सकता है। इजराइल एक छोटा सा देश है पर इसकी इकॉनमी की ताकत का लोहा पूरी दुनिया मानती है। चार दशक पहले तक जो देश अलग-अलग आर्थिक चुनौतियों से लड़ रहा था, अब उसके बिना चीन, अमेरिका जैसे देशों का काम नहीं चलता है। उसने कुछ ही सालों में खुद को काफी मजबूत बना लिया। कभी संसाधनों की गंभीर कमी के चलते आर्थिक संकट का सामना करने वाला ये देश मजबूत इकॉनमी के साथ खड़ा है। क्षेत्रफल के मामले में भारत के कई सारे राज्यों से भी छोटा है यह देश टेक्नोलॉजी के मामले में बड़े-बड़े देशों को पीछे कर रहा है। इजराइल की टोटल GDP 43.45 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की है, जो दुनिया की अर्थव्यवस्था का 0.23 फीसदी है। इसकी प्रति व्यक्ति आय 48.4 लाख रुपए है, जो दुनिया में 13वें नंबर पर आती है। जनसंख्या 1 करोड़ से भी कम है जो करीब 92 लाख है। इजरायल की मोटी कमाई एक्सपोर्ट से होती है। यह देश सबसे ज्यादा निर्यात अमेरिका को करता है। चीन जैसे देश भी इजराइल के टेक्नॉलॉजी के कायल हैं। हीरे, इंटीग्रेटेड सर्किट, रासायनिक उत्पाद, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम युक्त उर्वरक, मेडिकल इक्विपमेंट्स, अन्य उपकरण और पोटाश का सबसे ज्यादा निर्यात होता है। इजराइल की कुल जीडीपी में 40 फीसदी हिस्सेदारी तो सिर्फ एक्सपोर्ट से है। 

इजराइल सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट अमेरिका के साथ करता है। आइये जानते हैं एक्सपोर्ट के मोर्चों पर इजरायल की अमेरिका और चीन और दूसरे देशों के साथ क्या स्थिति है। इजरायल के कुल एक्सपोर्ट में अमेरिका की हिस्सेदारी 26.5 फीसदी की है। वहीं अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा निर्यात वो चीन को करता है। कुल निर्यात में चीन की हिस्सेदारी 7.8 फीसदी है। इसका बाद फिलिस्तीनी क्षेत्र में 6.4 फीसदी , भारत से 4.4 फीसदी, जर्मनी से 3.4 फीसदी, आयरलैंड से 3.36 फीसदी, ब्रिटेन से 3.35 फीसदी , नीदरलैंड से 3.2 फीसदी, तुर्की से 3.1 और ताइवान से 2.6 फीसदी का निर्यात है। अमेरिका और इजरायल के बीच हर साल 17 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट होता है तो वहीं चीन से 5.04 फीसदी का कारोबार होता है। अगर बात इजराइल के फॉरन रिजर्व की करें तो ये अगस्त 2023 में ये 16.8 लाख करोड़ था। इस मामले में यह UK और UAE जैसे देशों को भी पछाड़ रहा है। इजराइल इतने देशों के साथ अपने आर्थिक संबंध को रखता है, अगर ये जंग लंबी चलती है तो इसके घातक परिणाम भारत के साथ- साथ पूरी दुनिया को झेलना पड़ सकता है।

