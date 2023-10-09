Israel-Hamas जंग से बढ़ चुके हैं सोने-चांदी के दाम
चांदी की बात करें तो इसकी कीमत 4,508 रुपए कम हुई। ये 71,603 रुपए प्रति किलोग्राम से गिरकर 8 अक्टूबर को 67,095 रुपए पर आ गई। भारत में सोने की मांग तीन तरह से होती है। पहला गहनों के लिए, दूसरा निवेश के लिए और तीसरा केंद्रीय बैंक अपने पास रिज़र्व रखने के लिए सोना खरीदते हैं।
Israel और Hamas की जंग के चलते ग्लोबल टेंशन बढ़ गई है, और सोने-चांदी के दाम बढ़ चुके हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में इनकी कीमतों में तेजी देखने को मिल सकती है। इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक, अभी सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोने के दाम 56,539 रुपए प्रति 10 ग्राम है। वहीं चांदी 67,095 रुपए किलो पर है। 1 अक्टूबर को सोना 57,719 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था, जो अब 56,539 रुपए पर आ गया है। यानी इसकी कीमत में इस महीने अब तक 1,180 रुपए की गिरावट देखने को मिली।
भारत में हर साल 700-800 टन सोने की खपत है जिसमें से 1 टन का उत्पादन भारत में ही होता है और बाकी आयात किया जाता है।