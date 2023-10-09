Hamas-Israel जंग के बाद इजराइल का स्टॉक-एक्सचेंज 6.47% टूटा, टीए-बैंक इंडेक्स में 8.71% की गिरावट, Kuwait, Qatar, Oman की बाज़ारो पर गहरा असर

Palestine के आतंकी संगठन Hamas के Israel पर हमले के बाद रविवार को तेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज में बड़ी गिरावट रही। इजराइल की ब्लू-चिप कंपनियों का टीए-35 स्टॉक इंडेक्स 6.47% गिरकर 1,712 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं बेंचमार्क टीए-125 इंडेक्स 6.69% की गिरावट के साथ 1,734 के स्तर पर आ गया है। पांच सबसे बड़े बैंकों का टीए-बैंक इंडेक्स 8.71% की गिरावट के साथ 3,459 पर बंद हुआ। मिडिल ईस्ट के अन्य देश Kuwait,Qatar,Oman Bahrain और Egypt के बाजारों में भी गिरावट है। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जंग शनिवार को शुरू हुई है। हमास के रॉकेट हमले के बाद इजराइल ने कहा है कि रविवार को जंग में उसके 30 सैनिक मारे गए हैं। वहीं, इजराइल की डिफेंस मिनिस्ट्री ने बताया है कि उनकी कार्रवाई में अब तक हमास के 400 लड़ाके मारे गए हैं और कई को पकड़ लिया है। ​​​​​​

दूसरी तरफ, रविवार सुबह लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर मोर्टार अटैक किया है। मिडिल ईस्ट के इस इलाके में यह संघर्ष कम से कम 100 साल से चला आ रहा है। यहां वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी और गोलन हाइट्स जैसे इलाकों पर विवाद है। फिलिस्तीन इन इलाकों समेत पूर्वी यरुशलम पर दावा जताता है। वहीं, इजराइल यरुशलम से अपना दावा छोड़ने को राजी नहीं है। गाजा पट्टी इजराइल और मिस्र के बीच में है। यहां फिलहाल हमास का कब्जा है। ये इजराइल विरोधी समूह है। सितंबर 2005 में इजराइल ने गाजा पट्टी से अपनी सेना वापस बुला ली थी। 2007 में इजराइल ने इस इलाके पर कई प्रतिबंध लगा दिए। फिलिस्तीन का कहना है कि वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में स्वतंत्र फिलिस्तीन राष्ट्र की स्थापना हो।