Hamas Terror Attack: आखिर क्या है 'ऑपरेशन आयरन स्वोर्ड्स'?

Hamas के आतंकी हमले के बाद Israel की सेना ने शनिवार को ऑपरेशन 'Iron Swords' शुरू किया। आईडीएफ Gaza में हमास के ठिकानों पर हमले कर रही है। शनिवार की सुबह, हमास ने इज़राइल पर वर्षों में सबसे बड़ा हमला किया, जिसमें कम से कम 100 लोग मारे गए और दावा किया कि उसने दर्जनों लोगों को बंधक बना लिया है।

advertisement

Also Read: Breaking News: प्रधानमंत्री मोदी ने इज़रायल पर आतंकी हमले की निंदा की

इज़रायली सेना ने कहा कि उसने गाजा में हवाई हमलों का जवाब दिया था, जहां गवाहों ने भारी विस्फोटों की आवाज सुनने और कई मृतकों और घायलों को अस्पतालों में ले जाने की सूचना दी थी। इज़रायली सेना ने कहा कि नौसेना बलों ने समुद्र के रास्ते इज़रायल में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे दर्जनों Palestinian आतंकवादियों को मार गिराया है। गाजा में फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इजरायल की जवाबी कार्रवाई में गाजा पट्टी में कम से कम 198 लोग मारे गए हैं और कम से कम 1,610 लोग घायल हुए हैं। हमास के सैन्य कमांडर मोहम्मद दीफ ने हमास मीडिया पर एक प्रसारण में ऑपरेशन की शुरुआत की घोषणा करते हुए और हर जगह फिलिस्तीनियों से लड़ने का आह्वान करते हुए कहा, "यह पृथ्वी पर आखिरी कब्जे को खत्म करने के लिए सबसे बड़ी लड़ाई का दिन है।"