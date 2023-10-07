Breaking News: प्रधानमंत्री मोदी ने इज़रायल पर आतंकी हमले की निंदा की

scorecardresearch
NewsपरदेसBreaking News: प्रधानमंत्री मोदी ने इज़रायल पर आतंकी हमले की निंदा की

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति और अन्य यूरोपीय नेताओं ने भी हमले की निंदा की है। अमेरिकी कारोबारी और एक्स के मालिक एलन मस्क ने भी इज़रायल पर हुए हमले की निंदा की है।

BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
Oct 7, 2023 17:15 IST
इज़रायल पर आज तड़के हुए हमले की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़ी निंदा की है
Israel पर आज तड़के हुए हमले की प्रधानमंत्री Narendra Modi ने कड़ी निंदा की है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा कि इज़रायल पर आतंकी हमलों से उन्हें गहरा धक्का लगा है। हमारी प्रार्थनाएं इस हमले के पीड़ितों के साथ है। हम दुख की इस घड़ी में इज़रायल के साथ खड़े हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति और अन्य यूरोपीय नेताओं ने भी हमले की निंदा की है। अमेरिकी कारोबारी और एक्स के मालिक Elon Musk ने भी इज़रायल पर हुए हमले की निंदा की है। भारत में एक्स पर लोगों इज़रायल के समर्थन में ट्वीट भी कर रहे हैं। आई स्टैंड विद इज़रायल एक्स पर ट्रेंड कर रहा है।

 

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Oct 7, 2023