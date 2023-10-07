Breaking News: प्रधानमंत्री मोदी ने इज़रायल पर आतंकी हमले की निंदा की

Israel पर आज तड़के हुए हमले की प्रधानमंत्री Narendra Modi ने कड़ी निंदा की है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा कि इज़रायल पर आतंकी हमलों से उन्हें गहरा धक्का लगा है। हमारी प्रार्थनाएं इस हमले के पीड़ितों के साथ है। हम दुख की इस घड़ी में इज़रायल के साथ खड़े हैं।

Deeply shocked by the news of terrorist attacks in Israel. Our thoughts and prayers are with the innocent victims and their families. We stand in solidarity with Israel at this difficult hour. — Narendra Modi (@narendramodi) October 7, 2023

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति और अन्य यूरोपीय नेताओं ने भी हमले की निंदा की है। अमेरिकी कारोबारी और एक्स के मालिक Elon Musk ने भी इज़रायल पर हुए हमले की निंदा की है। भारत में एक्स पर लोगों इज़रायल के समर्थन में ट्वीट भी कर रहे हैं। आई स्टैंड विद इज़रायल एक्स पर ट्रेंड कर रहा है।