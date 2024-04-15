Israel-Iran Latest Update: आखिर क्या है इजरायल की आयरन डोम, जिसकी तारीफ आनंद महिंद्रा ने भी कर दी?

Israel के Iron Dome ने शनिवार-रविवार को दरमियानी रात को ईरान के 99% ड्रोन और मिसाइलों को पहले ही मार गिराया। पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे इजरायल ने Iran को धूल चटा दी। हालांकि ईरान अपनी पीठ खुद थपथप रहा है लेकिन ये सच नहीं है।

Also Read: Gold Price Today: क्या सोना और महंगा होगा क्या? ईरान-इजरायल युद्ध होने वाला है?

advertisement

अब पूरी दुनिया इजरायल के इस सिस्टम की सराहना कर रही है

महिंद्रा समूह के चेयरमैन Anand Mahindra ने 13 अप्रैल को ईरानी हमले में अधिकांश ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराने में इजरायल की सफल प्रतिक्रिया की सराहना की हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए। एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में, आनंद महिंद्रा ने लिखा कि "उनके पास आयरन डोम से भी अधिक है। उनके पास David Sling नामक एक लंबी दूरी की अवरोधन प्रणाली है और उनके पास एरो 2 और 3 सिस्टम भी हैं। आयरन बीम पर भी काम चल रहा है, जो लेजर का उपयोग करेगा। आज, आयरनक्लैड रक्षा अवरोधन प्रणाली का होना मिसाइले होने से ज्यादा अहम है। ईरान ने दमिश्क में अपनी एबेंसी पर हुए हमले के विरोध में 13 अप्रैल को देर रात 350 से अधिक मिसाइलों और ड्रोनों का उपयोग करके इजरायल पर हमला किया, लेकिन पूरा हमला फेल हो गए। इजरायल ने ईरान के हमले का सफलतापूर्वक मुकाबला करने के लिए अपने बहुस्तरीय वायु रक्षा नेटवर्क का इस्तेमाल किया, जिसकी प्रभावशीलता के लिए आनंद महिंद्रा सहित कई लोगों ने प्रशंसा की।