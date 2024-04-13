scorecardresearch
Gold Price Today: क्या सोना और महंगा होगा क्या? ईरान-इजरायल युद्ध होने वाला है?

अमेरिका से आए आर्थिक आंकड़ों से पता चला है कि महंगाई में कमी आ रही है और साथ ही नौकरियों के बाजार में भी मंदी है, जिससे जून में फेड की दरों में कटौती की संभावना बढ़ गई है। सोने को हमेशा से एक सुरक्षित परिसंपत्ति माना जाता रहा है, तथा मध्य पूर्व और यूरोप में बढ़ते तनाव के साथ वर्तमान भू-राजनीतिक जोखिम वातावरण में जोखिम प्रीमियम की मांग की जाती है।

BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI,UPDATED: Apr 13, 2024 11:26 IST
Gold Price

मार्च में 10 प्रतिशत की तेजी के बाद अप्रैल में भी सोने में अभूतपूर्व उछाल जारी है, जिससे लगातार तीन महीनों की गिरावट थम गई है, क्योंकि इस वर्ष फेड द्वारा ब्याज दरों में कटौती की संभावना के साथ-साथ दुनिया में बढ़ते युद्ध के खतरे के कारण फिर से तेजी आने की संभावना है। ऐसा इसलिए है कि इजरायल और ईरान के बीच 
तनाव चरम पर पहुंच गया है।

12 अप्रैल को कॉमेक्स गोल्ड जून वायदा ने 2,308.8 डॉलर प्रति ट्रॉय औंस का नया रिकॉर्ड स्तर छुआ, जबकि एमसीएक्स पर कीमतें 69,487 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गईं।

कॉमेक्स सिल्वर की कीमतों में भी फरवरी में लगभग 10 प्रतिशत और अप्रैल में अब तक 5 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है, जो बुलियन और बेस मेटल में व्यापक तेजी का परिणाम है।


मार्च में आयोजित FOMC बैठक में अमेरिकी फेड ने लगातार पांचवीं बार ब्याज दरों को 23 वर्षों के उच्चतम स्तर 5.25-5.5 प्रतिशत पर स्थिर रखा तथा इस वर्ष ब्याज दरों में तीन बार कटौती का पूर्वानुमान बरकरार रखा (जबकि कुछ लोगों को दो बार कटौती की उम्मीद थी), जिससे यह संकेत मिलता है कि केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति में हाल की तेजी से चिंतित नहीं है।

हाल ही में अमेरिका से आए आर्थिक आंकड़ों से पता चला है कि महंगाई में कमी आ रही है और साथ ही नौकरियों के बाजार में भी मंदी है, जिससे जून में फेड की दरों में कटौती की संभावना बढ़ गई है। 

सोने को हमेशा से एक सुरक्षित परिसंपत्ति माना जाता रहा है, तथा मध्य पूर्व और यूरोप में बढ़ते तनाव के साथ वर्तमान भू-राजनीतिक जोखिम वातावरण में जोखिम प्रीमियम की मांग की जाती है।

1 अप्रैल को सीरिया के दमिश्क में ईरानी दूतावास पर कथित इज़रायली हवाई हमले से क्षेत्रीय तनाव बढ़ गया, जिसमें शीर्ष ईरानी सैन्य कमांडर मारे गए। तेहरान ने कहा कि वह निर्णायक रूप से जवाब देगा। इस बीच, यूक्रेन ने अपने क्षेत्रों में अंदर तक रूसी ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमला किया है।

भारत में, रिकॉर्ड-उच्च कीमतों से आभूषणों की मांग में गिरावट की भरपाई आधिकारिक खरीद से हो सकती है। 2022 में 1,081.9 टन और 2023 में 1,037.4 टन की रिकॉर्ड खरीद के साथ दो शानदार वर्षों के बाद 2024 में धातु के लिए केंद्रीय बैंक की मांग मजबूत बनी हुई है।चीन लगातार 16 महीनों से सोना जमा कर रहा है और फरवरी में उसने 12 टन सोना जमा किया, जिससे उसका कुल भंडार 2,257 टन हो गया, जो देश के विदेशी मुद्रा भंडार का लगभग 4.3 प्रतिशत है।

2000 के दशक की शुरुआत से पिछले तीन सहजता चक्रों (.com बुलबुला, वैश्विक वित्तीय संकट और कोविड-19 महामारी) के दौरान सोने की कीमतों ने जोरदार रिटर्न दिया। फेड नीति में ढील के कारण ट्रेजरी यील्ड में गिरावट आई और इसके साथ ही डॉलर में भी गिरावट आई, जिससे ब्याज रहित धातु की चमक बढ़ गई।

फेड के रुख में बदलाव से इस वर्ष सट्टा और ईटीएफ प्रवाह को और बढ़ावा मिल सकता है, क्योंकि पिछले तीन वर्षों से ईटीएफ प्रवाह ने मांग वृद्धि में नकारात्मक योगदान दिया है।

Apr 13, 2024