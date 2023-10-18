scorecardresearch
Israel-Hamas War: Iran ने इस्लामिक देशों से आग्रह किया, 'Israel पर प्रतिबंध लगाएं

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Oct 18, 2023 18:38 IST
गाजा में एक अस्पताल पर हुए हमले में बच्चों सहित सैकड़ों नागरिकों की मौत हो गई

Iran ने बुधवार को इस्लामिक देशों से Israel पर प्रतिबंध लगाने और Israeli Ambassadors को निष्कासित करने के लिए कहा है। रॉयटर्स के मुताबिक, ईरान के विदेश मंत्री Hossein Amir-Abdollahian ने कहा कि इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) के सदस्यों को इजरायल पर तेल प्रतिबंध को मंजूरी देनी चाहिए और लागू करना चाहिए और इजरायली राजदूतों को निष्कासित करना चाहिए। Gaza में एक अस्पताल पर हुए हमले में बच्चों सहित सैकड़ों नागरिकों की मौत हो गई, जिससे मध्य पूर्व में आग भड़क उठी और कई इस्लामी देशों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और इसके लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया। हालाँकि, इज़राइल ने हमले में किसी भी भूमिका से इनकार किया है और कहा है कि यह हमला गाजा में दो आतंकवादी समूहों में से एक इस्लामिक जिहाद के कारण हुआ था। इज़राइल ने कहा कि समूह द्वारा दागा गया एक रॉकेट ख़राब हो गया और अस्पताल पर गिर गया।

अमेरिकी राष्ट्रपति Joe Biden, जो इस समय इज़राइल में हैं, ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि हमला इज़राइल ने नहीं, बल्कि दूसरी टीम ने किया था। बिडेन ने गाजा अस्पताल में मंगलवार को हुए घातक विस्फोट के बारे में कहा, "लेकिन कुछ लोग निश्चित नहीं हैं।"इज़राइल रक्षा बलों (IDF) ने एक वीडियो साझा किया और उन लोगों की कॉल को इंटरसेप्ट किया, जिन्हें वे आतंकवादी कहते थे, इस दावे का समर्थन करने के लिए कि हमला इस्लामिक जिहाद द्वारा किया गया था। आईडीएफ ने एक ट्वीट में कहा, "इस्लामिक जिहाद आतंकवादी संगठन द्वारा एक असफल रॉकेट प्रक्षेपण ने गाजा शहर के अल अहली अस्पताल को निशाना बनाया।"इस्लामिक जिहाद आतंकवादी संगठन द्वारा किए गए एक असफल रॉकेट प्रक्षेपण ने गाजा शहर के अल अहली अस्पताल को निशाना बनाया।

Iran ने बुधवार को इस्लामिक देशों से Israel पर प्रतिबंध लगाने और Israeli Ambassadors को निष्कासित करने के लिए कहा है

