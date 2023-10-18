Breaking News: आतंकी हमले की धमकी के बाद फ्रांस के 6 हवाईअड्डे खाली कराए गए

द डेली मेल की एक रिपोर्ट के अनुसार, आतंकवादी हमले के खतरे के कारण छह फ्रांसीसी हवाई अड्डों को खाली करा लिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि लिली, ल्योन, नैनटेस, नीस, टूलूज़ और ब्यूवैस के हवाई अड्डों को आज सुबह बम की धमकी मिली और उन्हें खाली करा लिया गया। यह धमकी उस दिन आई है जब बर्लिन में एक आराधनालय पर बमबारी की गई थी।

बम की आशंका के कारण लिले हवाईअड्डे को खाली कराया जा रहा है, हवाईअड्डे ने बुधवार को एक्स पर कहा, "राज्य सुरक्षा दल मौके पर हैं," हवाईअड्डे ने कहा। बीएफएम टीवी ने कहा कि सुरक्षा अलर्ट के कारण टूलूज़, नीस और ल्योन हवाई अड्डों को भी खाली करा लिया गया। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, 13 अक्टूबर को एक संदिग्ध इस्लामी हमले में एक शिक्षक की हत्या के बाद फ्रांस अलर्ट की स्थिति में है।