Indo-Canada: अमेरिकी राष्ट्रपति Biden ने G20 में PM Modi के साथ मुद्दा उठाया, रिपोर्ट का दावा

एक रिपोर्ट में गुरुवार को कहा गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति Joe Biden और अन्य प्रमुख नेताओं ने इस महीने की शुरुआत में G20 शिखर सम्मेलन में पीएम Narendra Modi के साथHardeep Singh Nijjar की हत्या पर कनाडा की चिंताओं पर चर्चा की थी। फाइनेंशियल टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में इसका दावा किया है। इस सप्ताह सोमवार को कनाडाई पीएम Trudeau ने निज्जर की हत्या में "भारत सरकार के एजेंटों" के शामिल होने का आरोप लगाया था। कुछ ही घंटों के भीतर, भारत ने आरोपों को "बेतुका" और "प्रेरित" बताते हुए दावों को खारिज कर दिया और इस मामले पर ओटावा में एक भारतीय अधिकारी को निष्कासित करने के बदले में एक वरिष्ठ कनाडाई राजनयिक को निष्कासित कर दिया। संकट तब और गहरा गया जब भारत ने गुरुवार को कनाडाई लोगों के लिए नए वीजा निलंबित कर दिए और ओटावा से देश में अपनी राजनयिक उपस्थिति कम करने को कहा।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने इस फैसले को तकनीकी और सुरक्षा चिंताओं की प्रतिक्रिया बताया। उन्होंने गुरुवार को घोषणा की कि कनाडा में भारत के उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास सुरक्षा खतरों के कारण अस्थायी रूप से वीजा आवेदनों पर कार्रवाई करने में असमर्थ हैं। इस बीच, ट्रूडो ने गुरुवार को कहा कि भारत "बढ़ते महत्व" का देश है और उनकी सरकार "उकसाने या समस्याएं पैदा करने के बारे में नहीं सोच रही है"।



(एजेंसी इनपुट के साथ)