Indo-Canada: Canada को सबक सिखाने के लिए Anand Mahindra का फैसला!

कनाडा और भारत के रिश्तों के बीच तल्खी बढ़ती ही जा रही है। दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव का असर साफ तौर पर बिजनेस पर देखा जा रहा है। लेकिन अब कनाडा को सबक सिखाने के लिए भारत के बड़े बिजनेस टाइकून Anand Mahindra इस लड़ाई में कूद गए हैं। आनंद महिंद्रा ने कनाडा पर ऐसा फैसला लिया है जिससे कारोबारी जगत में हड़कंप मच गया है। दरअसल आनंद महिंद्रा ने कनाडा से अपनी एक कंपनी के कारोबार को समेटने का कड़ा फैसला लिया है। यानि की आनंद महिंद्रा की ये कंपनी कनाडा से पूरी तरह से एग्जिट कर जाएगी। जिसकी जानकारी भी शेयर मार्केट को दे दी गई है। इतना ही नहीं इस फैसला का बड़ा ही घातक असर भी हुआ है, हजारों करोड़ों को नुकसान किसे हुआ है, आइये जानते हैं....

महिंद्रा एंड महिंद्रा ने जानकारी देते हुए कहा कि उसकी कनाडा बेस्ड सब्सिडियरी कंपनी Rayson Aerospace Corporation ने अपने ऑपरेशन को बंद करने का एलान कर दिया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा के पास रेसन एयरोस्पेस कॉरपोरेशन में 11.18% की हिस्सेदारी थी। कंपनी ने वॉलेंटरी ऑपरेशन बंद करने के लिए अप्लाई किया था। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने शेयर बाजार को दी जानकारी देते हुए कहा कि रेसन को कॉर्पोरेशन कनाडा से 20 सितंबर 2023 को ऑपरेशन बंद करने की मंजूरी के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। रेसन के बंद होने पर महिंद्रा को 2.8 मिलियन कनाडाई डॉलर यानी करीब 28.7 करोड़ रुपए मिलेंगे। कंपनी के बंद होने से कनाडा की अर्थव्यवस्था को झटका लगेगा। आनंद महिंद्रा का ये फैसला ऐसे वक्त में आया है जब कनाडा और भारत के रिश्ते तीखे हो चले हैं। इतना ही नहीं इस फैसले का बड़ा असर आनंद महिंद्रा पर भी देखने को मिला है यानि उनकी कंपनी पर। महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयरों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। आंकड़ों के मुताबिक BSE पर महिंद्रा एंड महिंद्रा का शेयर वृहस्पतिवार 3% की गिरावट के साथ 1583 रुपये पर बंद हुआ। तो आज भी महिंद्रा एंड महिंद्रा ये शेयर फ्लैट ही कारोबार करते दिखे। कंपनी के शेयर में गिरावट की वजह से कंपनी के मार्केट कैप को भी बड़ा नुकसान हुआ है। महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी को 7200 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान हुआ। वैसे कंपनी के रिटर्न की बात करें तो 6 महीने में ये कंपनी करीब 36% से ज्यादा का रिटर्न दे चुकी है। वहीं एक साल में देखें तो 21% का निवेशकों रिटर्न मिला है।

Mahindra & Mahindra के शेयर

सिर्फ भारत के कारोबारियों का ही नहीं बल्कि कनाडाई कंपनियों ने भारत में मोटा निवेश किया हुआ है। आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच साल 2023 में करीब 8 बिलियन डॉलर का बिजनेस हुआ है। भारत की 30 से ज्यादा कंपनियों ने कनाडा में निवेश किया है। वहीं दूसरी ओर कनाडा की कनाडा पेंशन फंड का भारत की 70 कंपनियों में निवेश है। दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव का असर पूरी तरीके से दोनों की अर्थव्यवस्था पर देखने को मिलेगा।

