JP Morgan के इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में शामिल होंगे भारतीय बॉन्ड
जेपी मॉर्गन के अनुसार, बॉन्ड को शामिल करने की प्रक्रिया 28 जून, 2024 को शुरू होगी और इसके सूचकांक भार पर 1 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 10 महीने तक बढ़ाया जाएगा।
JP Morgan Chase ने एलान किया है कि वो भारतीय गवर्नमेंट बॉन्ड यानि IGB को अपने बेंचमार्क इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में शामिल करेगा। इस फैसले के बाद इंडेक्स में शामिल होने के साथ भारतीय डेट मार्केट में अरबों डॉलर के निवेश का प्रवाह शुरू हो सकता है। बयान के मुताबिक, जीबीआई-ईएम ग्लोबल डायवर्सिफाइड इंडेक्स पर भारत का वेटेज अधिकतम 10 फीसदी होगा। जेपी मॉर्गन ने नोट किया कि GBI EM-ग्लोबल डायवर्सिफाइड इंडेक्स GBI-EM परिवार के सूचकांकों के लिए बेंचमार्क अनुमानित $236 बिलियन में से $213 बिलियन का है। कोटक महिंद्रा एएमसी के प्रबंध निदेशक नीलेश शाह ने कहा, ''इस फैसले से भारत में बॉन्ड बाजार गहरा होगा।बॉन्ड इंडेक्स में भारत को शामिल करना सही दिशा में एक कदम है। रूस के बहिष्कार और चीन में समस्याओं के कारण, वैश्विक ऋण निवेशकों के लिए विकल्प कम हो गए हैं। उम्मीद है कि रेटिंग एजेंसियां निवेशकों के दृष्टिकोण का सम्मान करेंगी और अपने मूडी और खराब मानकों को छोड़ देंगी।
भारत ने 2019 में वैश्विक सूचकांकों में अपने ऋण को शामिल करने पर चर्चा शुरू की थी। जेपी मॉर्गन ने भारत सरकार द्वारा 2020 में एफएआर कार्यक्रम की शुरुआत और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश में सहायता करने वाले महत्वपूर्ण बाजार सुधारों का हवाला दिया। इसमें कहा गया है कि सर्वेक्षण में शामिल लगभग तीन-चौथाई बेंचमार्क निवेशक सूचकांक में भारत को शामिल करने के पक्ष में थे। जेपी मॉर्गन के अनुसार, बॉन्ड को शामिल करने की प्रक्रिया 28 जून, 2024 को शुरू होगी और इसके सूचकांक भार पर 1% की वृद्धि के साथ 10 महीने तक बढ़ाया जाएगा।