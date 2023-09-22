Market Update: हफ्ते के आखिरी दिन क्या रहेगी बाज़ार की चाल आइये जानते है ?

शेयर बाजार में लगातार उथल-पुथल देखने को मिल रहा है। बाजार मे बीते कुछ दिनों से गिरावट दिख रहा है। निफ्टी 50 इंडेक्स 7 महीने की रिकॉर्ड साप्ताहिक गिरावट की दिशा में है। ऐसे में बाजार को लेकर निवेशकों का रुख सतर्क बना रह सकता है। गिफ्ट निफ्टी के संकेत बता रहे हैं कि बाजार में आज भी दबाव बना रह सकता है। वहीं अमेरिकी बाजारों में बीते सत्र में तेज गिरावट देखने को मिली है। डाओ जोंस 1 फीसदी से ज्यादा, नैस्डैक करीब 2 फीसदी और एसएंडपी 1.64 फीसदी गिरकर बंद हुआ है। इसके साथ ही यूरोपियन बाजार भी नुकसान के साथ बंद हुए हैं। वहीं एशियाई बाजारों में भी दबाव बना हुआ है।

शंघाई, निक्केई हेंगसेंग, कोस्पी सभी इंडेक्स लाल निशान में देखने को मिल रहे हैं। दूसरी तरफ क्रूड में बढ़त देखने को मिली है। तेल में फेडरल रिजर्व के संकेतों के बाद तेज गिरावट देखने को मिली थी। हालांकि अब क्रूड एक बार फिर हरे निशान में है। ब्रेंट फिलहाल 93.5 डॉलर प्रति बैरल और डब्लूटीआई करीब 90 डॉलर प्रति बैरल के स्तर कारोबार कर रहा है। घरेलू बाजार में गिरावट का सिलसिला जारी है। गुरुवार के कारोबार में एफआईआई की तरफ से बिकवाली देखने को मिली। आंकड़ों के अनुसार पिछले सत्र में एफआईआई ने 3007 करोड़ रुपये के बराबर मूल्य के शेयरों की बिक्री की। हालांकि, दूसरी तरफ घरेलू निवेशक खरीदार बने हुए हैं और गुरुवार को उन्होने 1158 करोड़ रुपये के बराबर मूल्य के स्टॉक की खरीद की है।