scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
NewsकारोबारSEBI Board Meeting: SEBI की Board Meeting में क्या हो सकता है फैसला, बाजार पर क्या होगा असर, आइये जानते है

SEBI Board Meeting: SEBI की Board Meeting में क्या हो सकता है फैसला, बाजार पर क्या होगा असर, आइये जानते है

SEBI इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (REITs) और इंफ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट ट्रस्ट्स (InvITs) को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए निवेशकों की वेलफेयर फंड का उपयोग कर सकता है। विदेशी पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए भी निवेश नियमों में बदलाव की संभावना है। म्यूच्यूअल फंड्स के टैक्स एवेशन रिटर्न (TEAR) पर भी ध्यान केंद्रित हो सकता है, और इस संबंध में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के उपयोग की चर्चा भी हो सकती है।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Sep 21, 2023 11:15 IST
SEBI की अहम बैठक गुरुवार को होगी
SEBI की अहम बैठक गुरुवार को होगी

शेयर बाजार रेग्युलेटर सेबी (SEBI-Securities and Exchange Board of India) की अहम बैठक गुरुवार को होगी। इस बैठक में कई फैसलों की उम्मीद लगाई जा रही है। सबसे बड़ा फैसला बड़ी कंपनियों के लिए हो सकता है। दरअसल नियमों के तहत कंपनियों को 25 फीसदी रकम बॉन्डस से जुटानी पड़ती है। अब माना जा रहा है कि इस नियम को लेकर कुछ राहत मिल सकती है। इसके अलावा REITs, InvITs को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इस के प्रचार प्रसार पर इन्वेस्टर्स वेलफेयर रकम  का इस्तेमाल हो सकता है।

advertisement

Also Read: Rate Hike: US Fed की सख्त कमेंट्री के बाद अब आगे का रास्ता क्या?

विदेशी पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के इनवेस्टम नियमों पर भी फैसला होने की उम्मीद है। म्युचूअल फंड्स के टीईआर को लेकर भी खबरें गरम है। माना जा रहा है कि बोर्ड बैठक में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हो रहे इस्तेमाल पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। SEBI 12 अप्रैल, 1992 को इसकी स्थापना हुई है। यह अब भारत सरकार की वैधानिक संस्था है। भारतीय शेयर बाजार की पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया, सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। इस संस्थान के राष्ट्रव्यापी विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जैसे कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद और नई दिल्ली।

विदेशी पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के इनवेस्टम नियमों पर भी फैसला होने की उम्मीद है
विदेशी पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के इनवेस्टम नियमों पर भी फैसला होने की उम्मीद है
Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Sep 21, 2023