SEBI Board Meeting: SEBI की Board Meeting में क्या हो सकता है फैसला, बाजार पर क्या होगा असर, आइये जानते है

शेयर बाजार रेग्युलेटर सेबी (SEBI-Securities and Exchange Board of India) की अहम बैठक गुरुवार को होगी। इस बैठक में कई फैसलों की उम्मीद लगाई जा रही है। सबसे बड़ा फैसला बड़ी कंपनियों के लिए हो सकता है। दरअसल नियमों के तहत कंपनियों को 25 फीसदी रकम बॉन्डस से जुटानी पड़ती है। अब माना जा रहा है कि इस नियम को लेकर कुछ राहत मिल सकती है। इसके अलावा REITs, InvITs को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इस के प्रचार प्रसार पर इन्वेस्टर्स वेलफेयर रकम का इस्तेमाल हो सकता है।

विदेशी पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के इनवेस्टम नियमों पर भी फैसला होने की उम्मीद है। म्युचूअल फंड्स के टीईआर को लेकर भी खबरें गरम है। माना जा रहा है कि बोर्ड बैठक में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हो रहे इस्तेमाल पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। SEBI 12 अप्रैल, 1992 को इसकी स्थापना हुई है। यह अब भारत सरकार की वैधानिक संस्था है। भारतीय शेयर बाजार की पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया, सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। इस संस्थान के राष्ट्रव्यापी विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जैसे कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद और नई दिल्ली।