Rate Hike: US Fed की सख्त कमेंट्री के बाद अब आगे का रास्ता क्या?

फेडरल रिजर्व ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि महंगाई को लेकर चिंता बनी हुई है, और महंगाई दर ऊपरी स्तरों पर बनी रह सकती है। पॉलिसी के एलान के बाद अमेरिकी बाजारों में गिरावट देखने को मिली। डाओ एक समय में 34750 के ऊपर कारोबार कर रहा था। हालांकि एलान के साथ ही इंडेक्स 34600 से नीचे पहुंच गया।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Sep 21, 2023 09:54 IST
US Federal Reserv ने अनुमान के मुताबिक ब्याज दरों में कोई बदलाव न करने का फैसला लिया है

US Federal Reserv ने अनुमान के मुताबिक ब्याज दरों में कोई बदलाव न करने का फैसला लिया है और पॉलिसी समीक्षा के एलान में दरों को पिछले स्तरों पर रखने का निर्णय लिया है। फिलहाल दरें दो दशक से ज्यादा वक्त के उच्चतम स्तर पर हैं। इसके साथ ही #USFed ने संकेत दिए हैं कि साल 2024 में भी केंद्रीय बैंक अपनी नीतियों को सख्त बनाए रख सकता है, और इस साल दरों में एक और बढ़त कर सकता है। वहीं फेड का अनुमान है कि फिलहाल महंगाई दर ऊपरी स्तरों पर बनी रहेगी। फेडरल रिजर्व ने दरों को स्थिर रखा है, और साथ ही संकेत दिया है कि इस वर्ष दरों में एक और बढ़ोतरी संभव है। वहीं अनुमान है कि अगले साल भी मॉनिटिरी पॉलिसी में सख्ती बनी रह सकती है।

फेडरल रिजर्व का अनुमान है कि साल के अंत तक ब्याज दरें 5.5 फीसदी से लेकर 5.75 फीसदी की रेंज में बनी रह सकती है जो कि मौजूदा स्तरों से 0.25 फीसदी ज्यादा है। यानि साल के अंत तक इतनी बढ़त संभव है। अनुमान है कि इसके बाद दरें अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच जाएंगी। हालांकि फेड ने संकेत दिए है कि वो पॉलिसी में सख्ती को अगले साल में भी ले जाएगा और ऐसे में दरों में साल 2024 में बड़ी राहत मिलने की फिलहाल उम्मीद नहीं है। अनुमान के मुताबिक साल 2024 के अंत तक दरें आधा फीसदी तक कम हो सकती हैं। पहले एक फीसदी की कमी का अनुमान था। वहीं फेडरल रिजर्व ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि महंगाई को लेकर चिंता बनी हुई है, और महंगाई दर ऊपरी स्तरों पर बनी रह सकती है। पॉलिसी के एलान के बाद अमेरिकी बाजारों में गिरावट देखने को मिली। डाओ एक समय में 34750 के ऊपर कारोबार कर रहा था। हालांकि एलान के साथ ही इंडेक्स 34600 से नीचे पहुंच गया। वहीं नैस्डेक लाल निशान में पहुंच गया। हालांकि, एसएडंपी ने तेज गिरावट के बाद रिकवरी दिखाई।

US Fed ने संकेत दिए हैं कि साल 2024 में भी केंद्रीय बैंक अपनी नीतियों को सख्त बनाए रख सकता है

Sep 21, 2023