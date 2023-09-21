Nifty-Sensex: आज किन शेयरों पर होगी नज़र, कौन से हैं ख़बरों वाले शेयर?

बाज़ार के उतार-चढ़ाव के बीच घरेलू शेयर बाजार के लिए आज ग्लोबल बाजार से अच्छे संकेत मिल रहे हैं। बाजारो में महंगाई आंकड़े जारी होने के बाद मिलाजुला कारोबार नजर आ रहा है। तो चलिए जानते है आज किन शेयरो पर सबकी नजर रहने वाली है।

SJVN : केंद्र सरकार इस कंपनी में OFS के जरिए 2.46% हिस्सा बेचेगी। आज से खुलने वाले इस OFS में केंद्र सरकार अतिरिक्त 2.46% हिस्सा ओवरसब्सक्रिप्शन के बाद बेच सकती है। OFS के लिए फ्लोर प्राइस 69 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है, जोकि मौजूदा भाव से करीब 16% डिस्काउंट पर है। नॉन-रिटेल निवेशकों के लिए ये OFS आज से खुला रहा है। रिटेल निवेशक 22 सितंबर से इस ओएफएस में भाग ले सकेंगे। सरकार के पास फिलहाल इस कंपनी में 86.77% हिस्सेदारी है।

Infosys : जेनरेटिव AI तैयार करने के लिए कंपनी ने NVIDIA के साथ अपने करार का विस्तार किया है। इसके तहत दोनों कंपनियां जेनरेटिव AI के क्षेत्र में दुनिया के बड़े एंटरप्राइजेस की प्रोडक्टिविटी बूस्ट करने पर जोर देंगी। न्यू सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन्फोसिस के 50,000 कर्मचारियों को NVIDA AI टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग देगा। जेनरेटिव AI तैयार करने के लिए Infosys ने NVIDIA के साथ अपने करार का विस्तार किया है

MCX : इस महीने के अंत तक नए ट्रैडिंग प्लैटफॉर्म को शुरू करने का प्रस्ताव है। इसकी तारीख को लेकर अलग से सर्कुलर भी जारी किया जाएगा। कंपनी के 1 सितंबर से ही नए प्लैटफॉर्म का मॉक सेशन चला रही है।

Sheela Foam : सूत्रों के हवाले से प्राप्त जानकारी के अनुसार, कंपनी ने 1,200 करोड़ रुपए का QIP लॉन्च करने की योजना में है। इसके लिए बेस साइज 1,000 करोड़ रुपए है और 200 करोड़ रुपए की अतिरिक्त बढ़ोतरी का विकल्प भी होगा। QIP के लिए 1,078 - 1168.6 रुपए प्रति शेयर तय हो सकता है, जोकि करीब 7.8% डिस्काउंट पर होगा। QIP से जुटाए फंड का इस्तेमाल Kurlon Enterprises के अधिग्रहण में इस्तेमाल किया जाएगा।

Cipla : US FDA ने लॉन्ग आइलैंड स्थित सेंट्रल इस्लिप में InvaGen मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की जांच की है। इस जांच के बाद US FDA ने 5 आपत्तियां जारी की हैं।

Biocon : कंपनी की ईकाई Biocon Biologics को YESAFILI, Biosimilar Aflibercept के लिए यूरोपीय कमीशन (EC) से मंजूरी मिल चुकी है।

Kalpataru Projects : कंपनी नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर के जरिए फंड जुटाने पर विचार करेगी। प्राइवेट प्लेसमेंट के आधार पर 25 सितंबर को ये कंपनी NCDs जारी करने पर विचार करेगी।