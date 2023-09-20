Signature Global IPO: Gurugram के इस बिल्डर का आया IPO? क्या पैसा लगाना चाहिए?

Signature Global (इंडिया) की 730 करोड़ रुपये की आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (Signature Global IPO) बुधवार, 20 सितंबर को बोली के लिए खुल गया है। तीन दिवसीय बोली शुक्रवार 22 सितंबर को समाप्त होगी। सिग्नेचर ग्लोबल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (दिल्ली-एनसीआर) में अफोर्डेबल हाउसिंग में बड़ा खिलाड़ी माना जाता है। यह मुख्य रूप से गुरुग्राम, गाजियाबाद और करनाल सहित उत्तरी शहरों में वाणिज्यिक, आवासीय और खुदरा परियोजनाएं विकसित करता है।

कंपनी का इरादा ताजा शेयर बिक्री से प्राप्त शुद्ध आय का उपयोग 432 करोड़ रुपये के ऋणों के भुगतान के लिए करना है, जबकि शेष धनराशि का उपयोग भूमि अधिग्रहण और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। मार्च 2023 तक सिग्नेचर ग्लोबल ने 27,965 आवासीय और वाणिज्यिक इकाइयाँ बेचीं, जो सभी दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में स्थित हैं।