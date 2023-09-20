scorecardresearch
Signature Global IPO: Gurugram के इस बिल्डर का आया IPO? क्या पैसा लगाना चाहिए?

मार्च 2023 तक सिग्नेचर ग्लोबल ने 27,965 आवासीय और वाणिज्यिक इकाइयाँ बेचीं, जो सभी दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में स्थित हैं। कंपनी का इरादा ताजा शेयर बिक्री से प्राप्त शुद्ध आय का उपयोग 432 करोड़ रुपये के ऋणों के भुगतान के लिए करना है, जबकि शेष धनराशि का उपयोग भूमि अधिग्रहण और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Sep 20, 2023 17:07 IST
सिग्नेचर ग्लोबल (इंडिया) की 730 करोड़ रुपये की आरंभिक सार्वजनिक पेशकश बुधवार, 20 सितंबर को बोली के लिए खुल गया है
Signature Global (इंडिया) की 730 करोड़ रुपये की आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (Signature Global IPO) बुधवार, 20 सितंबर को बोली के लिए खुल गया है। तीन दिवसीय बोली शुक्रवार 22 सितंबर को समाप्त होगी। सिग्नेचर ग्लोबल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (दिल्ली-एनसीआर) में अफोर्डेबल हाउसिंग में बड़ा खिलाड़ी माना जाता है। यह मुख्य रूप से गुरुग्राम, गाजियाबाद और करनाल सहित उत्तरी शहरों में वाणिज्यिक, आवासीय और खुदरा परियोजनाएं विकसित करता है।

Also Read: Signature Global Limited का खुला IPO, 22 September कर सकेंगे आवेदन

कंपनी का इरादा ताजा शेयर बिक्री से प्राप्त शुद्ध आय का उपयोग 432 करोड़ रुपये के ऋणों के भुगतान के लिए करना है, जबकि शेष धनराशि का उपयोग भूमि अधिग्रहण और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। मार्च 2023 तक सिग्नेचर ग्लोबल ने 27,965 आवासीय और वाणिज्यिक इकाइयाँ बेचीं, जो सभी दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में स्थित हैं।

तीन दिवसीय बोली शुक्रवार 22 सितंबर को समाप्त होगी

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Sep 20, 2023