Signature Global Limited का खुला IPO, 22 September कर सकेंगे आवेदन
सिग्नेचर ग्लोबल लिमिटेड के IPO के लिए रिटेल निवेशक मैक्सिमम 13 लॉट यानी 494 शेयरों के लिए बिडिंग कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपर प्राइज बैंड के हिसाब से ₹190,190 खर्च करने होंगे।
आज यानी 20 सितम्बर से Signature Global Limited का इनिशियल पब्लिक ऑफर (IPO) ओपन हो गया है। रिटेल निवेशक इस IPO में 22 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। कंपनी इस IPO के जरिए ₹730 करोड़ जुटाना चाहती है। 4 अक्टूबर को कंपनी के शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होंगे। कंपनी ने इस इश्यू का प्राइस बैंड ₹366-₹385 तय किया है।
Also Read: Tata Capital 2025 में हो सकती है लिस्ट
रिटेल निवेशकों मिनिमम एक लॉट यानी 38 शेयरों के लिए बिडिंग कर सकते हैं। यदि आप IPO के अपर प्राइज बैंड ₹385 के हिसाब से 1 लॉट के लिए अप्लाय करते हैं, तो इसके लिए ₹14,630 इन्वेस्ट करने होंगे। सिग्नेचर ग्लोबल लिमिटेड के IPO के लिए रिटेल निवेशक मैक्सिमम 13 लॉट यानी 494 शेयरों के लिए बिडिंग कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपर प्राइज बैंड के हिसाब से ₹190,190 खर्च करने होंगे।