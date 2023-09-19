Tata Capital 2025 में हो सकती है लिस्ट

scorecardresearch
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Sep 19, 2023 15:17 IST
Tata Capital Limited के शेयर बाजार में 2025 में लिस्ट हो सकती है। रिपोर्ट के अनुसार, टाटा समूह की टाटा कैपिटल लिमिटेड शेयर बाजार में अपनी शुरुआत के साथ-साथ अपने बोर्ड का विस्तार करने की योजना बना रही है। रिपोर्ट में कंपनी के सूत्रों के हवाले से कहा गया है, "टाटा समूह 2025 में टाटा कैपिटल के लिए आईपीओ लाने का लक्ष्य बना रहा है। बोर्ड का विस्तार किया गया है, और टाटा कैपिटल के तहत समूह की कुछ कंपनियों का विलय आईपीओ योजना के एक हिस्से के रूप में किया गया है।" समूह की नजर पिछले महीने मुकेश अंबानी की Jio फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के समान लिस्टिंग पर है।

14 सितंबर को, केंद्रीय बैंक ने 15 एनबीएफसी की एक सूची जारी की, जिसमें ऊपरी स्तर की श्रेणी में टाटा संस और टाटा कैपिटल के नाम थे, जिन्हें उच्च नियामक अनुपालन की आवश्यकता थी। केंद्रीय बैंक ने एनबीएफसी को बेस लेयर (एनबीएफसी-बीएल), मिडिल लेयर (एनबीएफसी-एमएल), अपर लेयर (एनबीएफसी-यूएल) और टॉप लेयर (एनबीएफसी-टीएल) में वर्गीकृत किया है। 2018 में IL&FS के पतन के बाद RBI NBFC के लिए रेग्युलेटरी फ्रेमवर्क को सख्त कर रहा है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Sep 19, 2023