RR Kabel की कल होगी लिस्टिंग, जानिए ग्रे प्रीमियम

आरआर काबेल की इस आईपीओ के जरिए 1,964 करोड़ रुपये जुटाएगी। आरआर केबल्स के इश्यू को कुल मिलाकर 18.69 गुना सब्सक्राइब किया गया था। यह स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होगा तो शेयर 1,035 रुपये प्रति शेयर पर लगभग 15 प्रतिशत के प्रीमियम पर खुल सकते हैं।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Sep 19, 2023 14:32 IST
RR Kabel कल यानि 20 सितंबर को दलाल स्ट्रीट पर अपनी शुरुआत करने के लिए तैयार है। आरआर काबेल के शेयर अपनी लिस्टिंग से एक दिन पहले ग्रे मार्केट में 95-100 रुपये के प्रीमियम पर एक अच्छी लिस्टिंग के संकेत दे रहे हैं। पहले इसका प्रीमियम 300-310 रुपये के आसपास था, लेकिन बाद में इश्यू खुलने पर यह घटकर 250 रुपये प्रति शेयर हो गया।

Also Read: शेयर बाज़ार आज रहेगी बंद, गणेश चतुर्थी में झूम उठा है भारत, जानिए अगली बार अब कब रहेगी बाज़ार बंद

ये कंपनी तारों और केबल बाजार में पांचवीं सबसे बड़ी कंपनी है। आरआर काबेल की इस आईपीओ के जरिए 1,964 करोड़ रुपये जुटाएगी। आरआर केबल्स के इश्यू को कुल मिलाकर 18.69 गुना सब्सक्राइब किया गया था। स्टॉक्सबॉक्स के रिसर्च एनालिस्ट ध्रुव मुदारड्डी ने कहा, "हमें उम्मीद है कि आरआर काबेल के लिए अच्छी लिस्टिंग होगी और जब यह स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होगा तो शेयर 1,035 रुपये प्रति शेयर पर लगभग 15% के प्रीमियम पर खुल सकते हैं।


(डिस्क्लेमर- किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहाकर से सलाह लें)

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
