RR Kabel की कल होगी लिस्टिंग, जानिए ग्रे प्रीमियम

RR Kabel कल यानि 20 सितंबर को दलाल स्ट्रीट पर अपनी शुरुआत करने के लिए तैयार है। आरआर काबेल के शेयर अपनी लिस्टिंग से एक दिन पहले ग्रे मार्केट में 95-100 रुपये के प्रीमियम पर एक अच्छी लिस्टिंग के संकेत दे रहे हैं। पहले इसका प्रीमियम 300-310 रुपये के आसपास था, लेकिन बाद में इश्यू खुलने पर यह घटकर 250 रुपये प्रति शेयर हो गया।

ये कंपनी तारों और केबल बाजार में पांचवीं सबसे बड़ी कंपनी है। आरआर काबेल की इस आईपीओ के जरिए 1,964 करोड़ रुपये जुटाएगी। आरआर केबल्स के इश्यू को कुल मिलाकर 18.69 गुना सब्सक्राइब किया गया था। स्टॉक्सबॉक्स के रिसर्च एनालिस्ट ध्रुव मुदारड्डी ने कहा, "हमें उम्मीद है कि आरआर काबेल के लिए अच्छी लिस्टिंग होगी और जब यह स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होगा तो शेयर 1,035 रुपये प्रति शेयर पर लगभग 15% के प्रीमियम पर खुल सकते हैं।



(डिस्क्लेमर- किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहाकर से सलाह लें)