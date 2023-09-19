भारत मे अब त्यौहारो का मौसम शुरू हो चूका है। आज पूरा भारत गणेश चतुर्थी में झूम उठा है। अगले 2 महीने तक अब त्यौहारो का असर बाज़ार में जम के देखने को मिलेगा। भारतीय शेयर बाजार आज गणेश चतुर्थी के मौके पर बंद है। आज दोनों एक्सचेंजों पर शेयरों की खरीद-बिक्री नही होगी। BSE की वेबसाइट पर साल 2023 के लिए छुट्टियों की लिस्ट में इसकी जानकारी दी गई है। NSE पर भी आज गणेश चतुर्थी के मौके पर कोई ट्रेडिंग नहीं होगी। आज घरेलू शेयर बाजार में इक्विटी सेगमेंट, इक्विटी डेरिवेटिट और SLB सेगमेंट में कारोबार नहीं है।

यहां तक कि आज करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट में भी कोई कारोबार नहीं होगा। गणेश चतुर्थी के मौके पर कमोडिटी डेरिवेटिव्स सेगमेंट और इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रीसिप्ट्स में कारोबार नहीं होगा। कमोडिटी डेरिवेटिव सेगमेंट में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक का कारोबार बंद होगा। लेकिन, शाम 5 बजे से शुरू होने वाल शाम का कारोबार सामान्य रूप से चलता रहेगा। सितंबर महीने में केवल गणेश चतुर्थी ही एक दिन है, जब घरेलू स्टॉक मार्केट बंद रहेगा। इसके बाद शेयर बाजार की अगली छुट्टी महात्मा गांधी जयंती के मौके पर 2 अक्टूबर को होगी। अक्टूबर से लेकर दिसंबर महीने तक 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती, 24 अक्टूबर दशहरा, 14 नवंबर दिवाली, 27 नवंबर गुरुनानक जयंती और 25 दिसंबर क्रिसमस के अवशर पर बाज़ार बंद रहेगी।