गणेश चतुर्थी पर सीखिए मनी मैनेजमेंट के 6 सबक

गणेश चतुर्थी पूरे भारत में, विशेषकर महाराष्ट्र में बड़े उत्साह के साथ मनाई जाती है। लेकिन, त्योहार सिर्फ पूजा और उत्सव का समय नहीं है। भगवान गणेश को बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता के रूप में भी जाना जाता है। यहां महत्वपूर्ण वित्तीय सबक हैं जिन्हें हम अपने दैनिक जीवन में लागू कर सकते हैं। आप अपने पैसे का मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो गणेश जी से इस प्रकार सीखिए



बिज़नेस टुडे बाज़ार आपको ऐसे 6 बातों के बारे में बता रहा है जिससे आप सीख सकते हैं

1. एक साफ स्लेट की तरह शुरुआत करें: जिस तरह हम भगवान गणेश को लाने से पहले अपने घरों को साफ करते हैं, उसी तरह हमें नियमित रूप से अपने वित्त का ऑडिट करना चाहिए। अपने वित्तीय जीवन को नए सिरे से शुरू करने के लिए गणेश चतुर्थी के अवसर का उपयोग करें। अपना कर्ज चुकाएं, लंबित बिलों का भुगतान करें और अपने निवेश को नियमित करें।

2. बजट बनाना: अन्य त्योहारों की तरह, गणेश चतुर्थी में योजना और बजट बनाना शामिल है। त्योहारों के दौरान घर की साज-सज्जा, मिठाई, पूजा सामग्री आदि की लागत के साथ खर्च बहुत अधिक हो सकता है। इसलिए, स्मार्ट बजट योजना त्योहार की खुशी में बाधा डाले बिना खर्चों को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने में मदद कर सकती है। इसी तरह, व्यक्तिगत वित्त के लिए मासिक या वार्षिक बजट पैसे को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने और अप्रत्याशित खर्चों के लिए तैयार होने में मदद कर सकता है।

3. पर्यावरण के अनुकूल निवेश: पर्यावरण के अनुकूल गणेश मूर्तियों को चुनने का चलन इस बात का प्रतीक है कि व्यक्ति को हमेशा पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए। इसी तरह, कोई पर्यावरण-अनुकूल निवेश जैसे ग्रीन बॉन्ड, ईएसजी म्यूचुअल फंड आदि पर विचार कर सकता है। ये फंड उन कंपनियों में निवेश करते हैं जो टिकाऊ प्रथाओं का पालन करते हैं। हालाँकि, किसी को भी अपने निवेश को हमेशा वित्तीय लक्ष्यों से जोड़ना चाहिए। सारा पैसा ऐसे फंड्स में भी नहीं रखना चाहिए।

4. बाध्य न हों: मूर्ति जितनी बड़ी और चमकदार होगी, त्योहार के दौरान वह उतनी ही अच्छी लगेगी। लेकिन याद रखें, ख़ुशी और आशीर्वाद मूर्ति के आकार या कीमत से नहीं आते। इसी तरह, बड़े या जोखिम भरे विकल्पों में निवेश करने से हमेशा बड़ा रिटर्न नहीं मिल सकता है। निवेश करते समय धैर्य रखें और सोच-समझकर निर्णय लें।

5. बीमा: 'विसर्जन' या विसर्जन की अवधारणा हमें जीवन की क्षणभंगुरता का विचार सिखाती है। यह ब्रह्मांड में सृजन और विघटन के चक्र का प्रतिनिधित्व करता है, जो हमें जीवन की अनिश्चितता की याद दिलाता है। इसलिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपके प्रियजन किसी भी स्थिति में सुरक्षित हैं, एक उचित बीमा कवर रखें।

6. नियमित निवेश: भगवान गणेश, जिन्हें 'विघ्नहर्ता' भी कहा जाता है, बाधाओं को दूर करने वाले हैं। म्यूचुअल फंड, एसआईपी आदि जैसे वित्तीय साधनों में नियमित निवेश भविष्य में आने वाली किसी भी वित्तीय बाधा को दूर करता है। जिस तरह किसी को भगवान गणेश का आशीर्वाद लेने के लिए एक साल तक इंतजार नहीं करना चाहिए, उसी तरह किसी को भी अपने निवेश में देरी नहीं करनी चाहिए। अपनी संपत्ति बढ़ाने और अपने वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जल्दी और नियमित रूप से निवेश करना शुरू करें।

ये वित्तीय शिक्षाएँ हमें वित्तीय स्वतंत्रता की ओर लेकर जा सकती हैं।

( कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से पूछें)