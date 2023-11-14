India Vs NZ: ब्लैक में बेचे जा रहे थे भारत-न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के टिकट, एक गिरफ्तार

scorecardresearch
NewsपरदेसIndia Vs NZ: ब्लैक में बेचे जा रहे थे भारत-न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के टिकट, एक गिरफ्तार

इससे पहले कोलकाता पुलिस ने साऊथ अफ्रीका और भारत के खिलाफ ईडन गार्डन में खेले गए मैच के टिकट ब्लैक में बेचने के आरोप में 19 लोगों को गिरफ्तार किया था।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Nov 14, 2023 13:19 IST
भारत और न्यूजीलैंड के खिलाफ बुधवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेला जाना है । इससे पहले मुंबई पुलिस ने से मीफाइनल के टिकट ब्लैक में बेचने के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। समाचार एजेंसी के मुताबिक, गिरफ्तार शख्स की पहचान आकाश कोठारी के तौर पर हुई है। वह मुंबई के उत्तरी हिस्से में मलाड स्थित अपने घर से पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक, शख्स व्हाट्सएप में कई ग्रुप्स बनाकर 27,000 रुपये से 2.5 लाख रुपये तक के बीच में टिकट बेच रहा था।

Also Read: RVNL को मिला 311 करोड़ का ऑर्डर

अधिकारियों ने बताया कि आकाश टिकटों की वास्तविक कीमत से चार गुना से 5 गुना कीमत में बेच रहा था। पुलिस ने उस पर भारतीय दंड संहिता की धारा 420 और 511 के तहत धोखाधड़ी और अन्य अपराधों के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस यह पता लगाने के लिए जांच कर रही है कि उसने ये टिकट कहां से खरीदे और क्या इस रैकेट में और भी लोग शामिल हैं। पुलिस यह पता लगाने में जुट गई है। इससे पहले कोलकाता पुलिस ने साऊथ अफ्रीका और भारत के खिलाफ ईडन गार्डन में खेले गए मैच के टिकट ब्लैक में बेचने के आरोप में 19 लोगों को गिरफ्तार किया था। इन आरोपियों के पास से 108 टिकट भी बरामद हुए थे। इस मामले में पुलिस ने 7 केस दर्ज किए थे।

