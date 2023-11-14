RVNL को मिला 311 करोड़ का ऑर्डर



रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) को मध्य प्रदेश में सुरंगों और पुलों के निर्माण के लिए मध्य रेलवे से 311 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है। पिछले सत्र में बीएसई पर मल्टीबैगर रेलवे स्टॉक 0.95% गिरकर 156.90 रुपये पर बंद हुआ।

आरवीएनएल के कुल 3.80 लाख शेयरों में 5.98 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। बीएसई पर आरवीएनएल का मार्केट कैप 32,714 करोड़ रुपये रहा। RVNL भारतीय रेलवे की एक कार्यकारी शाखा है और इसे निष्पादन के लिए सौंपी गई परियोजनाओं के लिए मंत्रालय की ओर से काम करती है। RVNL का शेयर 156 रूपये पर बंद हुआ।