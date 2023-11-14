scorecardresearch
RVNL को मिला 311 करोड़ का ऑर्डर

RVNL भारतीय रेलवे की एक कार्यकारी शाखा है और इसे निष्पादन के लिए सौंपी गई परियोजनाओं के लिए मंत्रालय की ओर से काम करती है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Nov 14, 2023 13:03 IST
RVNL को मध्य प्रदेश में सुरंगों और पुलों के निर्माण के लिए मध्य रेलवे से 311 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है
 रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) को  मध्य प्रदेश में सुरंगों और पुलों के निर्माण के लिए मध्य रेलवे से 311 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है। पिछले सत्र में बीएसई पर मल्टीबैगर रेलवे स्टॉक 0.95% गिरकर 156.90 रुपये पर बंद हुआ।

Also Read: Share Market Closed Today: आज बंद रहेंगे BSE और NSE

advertisement

आरवीएनएल के कुल 3.80 लाख शेयरों में 5.98 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। बीएसई पर आरवीएनएल का मार्केट कैप 32,714 करोड़ रुपये रहा।  RVNL भारतीय रेलवे की एक कार्यकारी शाखा है और इसे निष्पादन के लिए सौंपी गई परियोजनाओं के लिए मंत्रालय की ओर से काम करती है। RVNL का शेयर 156 रूपये पर बंद हुआ।

RVNL के शेयर
Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Nov 14, 2023