scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारShare Market Closed Today: आज बंद रहेंगे BSE और NSE

Share Market Closed Today: आज बंद रहेंगे BSE और NSE

बीएसई पर, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, इंफोसिस और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) जैसे इंडेक्स हैवीवेट 0.73% तक गिर गए।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Nov 14, 2023 11:48 IST
बीएसई वेबसाइट के अनुसार, भारतीय इक्विटी बेंचमार्क मंगलवार को बंद रहेंगे
बीएसई वेबसाइट के अनुसार, भारतीय इक्विटी बेंचमार्क मंगलवार को बंद रहेंगे

बीएसई वेबसाइट के अनुसार, भारतीय इक्विटी बेंचमार्क मंगलवार को बंद रहेंगे। दिवाली बलिप्रतिपदा के उपलक्ष्य में घरेलू बेंचमार्क आज बंद रहेंगे। बालिप्रतिपदा रोशनी के त्योहार दिवाली का चौथा दिन है। इसे पड़वा के नाम से भी जाना जाता है। इक्विटी सेगमेंट, इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट और एसएलबी (सिक्योरिटी लेंडिंग एंड बॉरोइंग) सेगमेंट भी बंद रहेंगे। कमोडिटी बाजार सुबह के सत्र के लिए बंद रहेंगे लेकिन शाम के लिए खुले रहेंगे। नवंबर 2023 में शनिवार और रविवार को मिलाकर शेयर बाजार में कुल 10 छुट्टियां हैं।बीएसई सेंसेक्स पैक 326 अंक या 0.50% गिरकर 64,934 पर बंद हुआ था, जबकि व्यापक एनएसई निफ्टी सूचकांक 82 अंक या 0.42% गिरकर 19,444 पर बंद हुआ था। हालाँकि, मिड और स्मॉलकैप शेयर ऊंचे स्तर पर बंद हुए, निफ्टी मिडकैप 100 0.07% और निफ्टी स्मॉलकैप 100 0.68% बढ़ा। भारत VIX, डर सूचकांक, 1.41% गिरकर 11.19-स्तर पर आ गया।

advertisement

Also Read: Mahadev App: Dabur Group के चेयरमैन Mohit Burman, निदेशक Gaurav Burman के खिलाफ भी FIR

बीएसई पर, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, इंफोसिस और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) जैसे इंडेक्स हैवीवेट 0.73% तक गिर गए। इसके अलावा, केन्नामेटल इंडिया, ग्लेनमार्क फार्मा, स्वान एनर्जी, एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग और न्यूलैंड लेबोरेटरीज में 7.13 फीसदी तक की गिरावट आई। दूसरी ओर, वॉकहार्ट लिमिटेड, रिलायंस पावर लिमिटेड, शेयर इंडिया सिक्योरिटीज, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज और कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज (CAMS) 10.86% तक बढ़े। बीएसई पर दिन के दौरान कारोबार करने वाले कुल 3,975 शेयरों में से 2,164 नुकसान के साथ बंद हुए, जबकि 1,680 अन्य तेजी के साथ बंद हुए। घरेलू शेयर बाज़ार 15 नवंबर को फिर से खुलेंगे।

घरेलू शेयर बाज़ार 15 नवंबर को फिर से खुलेंगे
घरेलू शेयर बाज़ार 15 नवंबर को फिर से खुलेंगे
Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Nov 14, 2023