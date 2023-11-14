scorecardresearch
Mahadev App: Dabur Group के चेयरमैन Mohit Burman, निदेशक Gaurav Burman के खिलाफ भी FIR

कंपनी का प्रमोटर छत्तीसगढ़ के भिलाई से हैं और महादेव ऑनलाइन बुक सट्टेबाजी एप्लिकेशन एक प्रमुख सिंडिकेट है जो अवैध सट्टेबाजी वेबसाइटों को सक्षम करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफार्मों की व्यवस्था करता है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Nov 14, 2023 11:28 IST
महादेव ऑनलाइन बुक ऐप संयुक्त अरब अमीरात में एक केंद्रीय प्रधान कार्यालय से चलाया जाता है

Mahadev सट्टेबाजी ऐप मामले में Mumbai Police द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में Dabur Group के चेयरमैन Mohit Burman और निदेशक Gaurav Burman उन 31 लोगों में शामिल हैं, जिन्हें आरोपी बनाया गया है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, एफआईआर की कॉपी इंडिया टुडे को मिली। इसमें पता चला कि इसमें नामित आरोपियों में उद्योगपति मोहित बर्मन और गौरव बर्मन भी शामिल हैं। माटुंगा निवासी सामाजिक कार्यकर्ता प्रकाश बनकर की शिकायत के आधार पर 7 नवंबर को एफआईआर दर्ज की गई थी। ऐप को सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल, कई अन्य सहयोगियों और भागीदारों द्वारा चलाया जा रहा है। महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ED) कर रहा है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि ईडी के अनुरोध पर, केंद्र ने 5 नवंबर को महादेव ऐप और रेड्डीअन्नाप्रिस्टोप्रो' सहित 22 अवैध सट्टेबाजी प्लेटफार्मों के खिलाफ ब्लॉकिंग आदेश जारी किए। 22 अवैध सट्टेबाजी प्लेटफार्मों पर प्रतिबंध लगाने की कार्रवाई ईडी द्वारा एक अवैध सट्टेबाजी ऐप सिंडिकेट के खिलाफ की गई जांच और उसके बाद छत्तीसगढ़ में महादेव ऐप के संबंध में छापेमारी के बाद की गई है।

महादेव सट्टेबाजी ऐप मामला:

पीटीआई के अनुसार, अधिकारियों ने कहा कि ईडी की जांच से पता चला है कि महादेव ऑनलाइन बुक ऐप संयुक्त अरब अमीरात में एक केंद्रीय प्रधान कार्यालय से चलाया जाता है। इसमें कहा गया था कि यह अपने ज्ञात सहयोगियों को 70-30% लाभ अनुपात पर "पैनल/शाखाओं" की फ्रेंचाइजी देकर संचालित होता है। इसमें कहा गया था कि सट्टेबाजी की आय को विदेशी खातों में भेजने के लिए बड़े पैमाने पर हवाला ऑपरेशन किया जाता है। कंपनी का प्रमोटर छत्तीसगढ़ के भिलाई से हैं और महादेव ऑनलाइन बुक सट्टेबाजी एप्लिकेशन एक प्रमुख सिंडिकेट है जो अवैध सट्टेबाजी वेबसाइटों को सक्षम करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफार्मों की व्यवस्था करता है। कई बॉलीवुड अभिनेता जांच के दायरे में थे क्योंकि उन्होंने अवैध सट्टेबाजी ऐप को बढ़ावा दिया था - जिसमें रणबीर कपूर, श्रद्धा कपूर, हुमा कुरेशी, नुसरत भरूचा, सनी लियोन और अन्य शामिल थे।

(दिव्येश सिंह, पीटीआई से इनपुट्स के साथ)

Dabur Group के चेयरमैन Mohit Burman और निदेशक Gaurav Burman

