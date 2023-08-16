Modi Cabinet के अहम फैसले, प्रधानमंत्री E-Bus सेवा और विश्वकर्मा योजना को दी मंजूरी

केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट ने पीएम ई-बस सेवा और विश्वकर्मा योजना को मंजूरी दे दी है। 57,613 करोड़ रुपये की PM E-Bus सेवा के तहत 10,000 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। इन बसों का ट्रायल देश के 100 शहरों में होगा। ई-बस की मंजूरी के बाद कई ऑटो शेयर में तेजी देखी गई।

advertisement

Also Read: सरकार बेचेगी Railway Finance Corp में हिस्सा, स्टॉक भागा

कैबिनेट की बैठक में लिए गए इन फैसलों के बारे में बताते हुए केंद्रीय मंत्री Anurag Thakur ने कहा कि पीएम ई-बस सेवा को मंजूरी दी गई है। यह योजना 57,613 करोड़ रुपये की है। इन 57,613 करोड़ रुपये में से 20,000 करोड़ रुपये केंद्र सरकार मुहैया कराएगी। बाकी की धनराशि राज्य सरकारें उपलब्ध कराएंगी। इस योजना से 10 सालों के लिए बस ऑपरेटर्स को सपोर्ट किया जाएगा। यह योजना 2037 तक चलाई जाएगी। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत ऐसे शहरों को प्राथमिकता दी जाएगी, जहां बस सेवा का कोई संगठित ढांचा नहीं है। इससे सीधेतौर पर 45,000 से 55,000 रोजगारों का सृजन होगा। केंद्रीय कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक में प्रधानमंत्री ने पीएम विश्वकर्मा योजना को भी मंजूरी दे दी।