सरकार बेचेगी Railway Finance Corp में हिस्सा, स्टॉक भागा

रॉयटर्स के हवाले से खबर है कि केंद्र कथित तौर पर भारतीय रेलवे वित्त निगम (IRFC) में हिस्सेदारी बेचने की संभावना तलाश रहा है। आईआरएफसी भारतीय रेलवे की एक समर्पित फंडिंग शाखा है, जो रोलिंग स्टॉक/प्रोजेक्ट परिसंपत्तियों के अधिग्रहण/निर्माण के फाइनेंस उपलब्ध कराती है। बाजार खुलने के बाद से, आईआरएफसी के शेयर बीएसई पर लगभग 4 प्रतिशत की बढ़त के साथ 52.71 रुपये की नई ऊंचाई पर पहुंच गए। सुबह 11.20 बजे तक, संयुक्त रूप से 121 मिलियन इक्विटी शेयर ट्रेड हो रहे थे।

पिछले एक महीने में आईआरएफसी के शेयरों ने शेयरधारकों को 44 फीसदी का रिटर्न दिया है। दोपहर 12.50 बजे आईआरएफसी के शेयर 0.84 फीसदी की बढ़त के साथ 51.33 रुपये पर कारोबार कर रहे थे।