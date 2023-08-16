सरकार बेचेगी Railway Finance Corp में हिस्सा, स्टॉक भागा

scorecardresearch
New Delhi,UPDATED: Aug 16, 2023 14:40 IST
सरकार बेचेगी Railway Finance Corp में हिस्सा
रॉयटर्स के हवाले से खबर है कि केंद्र कथित तौर पर भारतीय रेलवे वित्त निगम (IRFC) में हिस्सेदारी बेचने की संभावना तलाश रहा है। आईआरएफसी भारतीय रेलवे की एक समर्पित फंडिंग शाखा है, जो रोलिंग स्टॉक/प्रोजेक्ट परिसंपत्तियों के अधिग्रहण/निर्माण के फाइनेंस उपलब्ध कराती है। बाजार खुलने के बाद से, आईआरएफसी के शेयर बीएसई पर लगभग 4 प्रतिशत की बढ़त के साथ 52.71 रुपये की नई ऊंचाई पर पहुंच गए। सुबह 11.20 बजे तक, संयुक्त रूप से 121 मिलियन इक्विटी शेयर ट्रेड हो रहे थे।

पिछले एक महीने में आईआरएफसी के शेयरों ने शेयरधारकों को 44 फीसदी का रिटर्न दिया है। दोपहर 12.50 बजे आईआरएफसी के शेयर 0.84 फीसदी की बढ़त के साथ 51.33 रुपये पर कारोबार कर रहे थे।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
