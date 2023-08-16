7,492 करोड़ रुपये के ऑर्डर के बाद दौड़ा Tejas Network

Tejas Network के शेयरों में शुरुआती सौदों में आज लगभग 7% की तेजी देखने को मिली, ये तब हुआ जब टाटा समूह की कंपनी ने बताया कि उन्हें Tata Consultancy Services से उपकरण के लिए 7,492 करोड़ रुपये का खरीद ऑर्डर मिला है। टाटा कंसल्टेंसी, टाटा समूह का ही एक हिस्सा है। आपको बता दें कि तेजस नेटवर्क वायरलेस नेटवर्किंग प्रोडक्टस के डिजाइन तैयार करने के साथ ही उनका निर्माण भी करता है। तेजस नेटवर्क्स का शेयर आज 6.61% की उछाल के साथ 869 रुपये पर पहुंच गया है। आज सुबह 11:08 बजे, बीएसई (BSE) पर तेजस के लगभग 0.82 लाख शेयरों में 7 करोड़ रुपये का कारोबार किया। कंपनी का मार्केट कैप बढ़कर 14,396 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। आज सुबह 11:12 बजे BSE पर स्टॉक 4.35% की उछाल के साथ 850.50 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

तकनीकी के क्षेत्र में, तेजस नेटवर्क का रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) 54.1 पर है, जो यह बताता है कि ये न तो ओवरसोल्ड और न ही ओवरबॉट क्षेत्र में कारोबार कर रहा है। तेजस ने कहा कि उसने बीएसएनएल (BSNL) के अखिल भारतीय 4G/5G नेटवर्क के लिए अपने रेडियो एक्सेस नेटवर्क (RAN) उपकरण की आपूर्ति, समर्थन और एनुअल मेंटेनेंस सेवाओं के लिए टीसीएस के साथ एक समझौता पूरा किया है। TCS (टीसीएस) से 7,492 करोड़ रुपये (लगभग $900 मिलियन ) के खरीद ऑर्डर मिलने के बाद, GST को छोड़कर, तेजस 100,000 साइटों के लिए उपकरणों की आपूर्ति करेगा, जिसे वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान पूरा किया जाएगा। तेजस नेटवर्क डेटा नेटवर्किंग प्रोड्क्ट और ऑप्टिकल तैयार करता है। यह 75 से भी ज्यादा देशों में टेलिकॉम प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, रक्षा और सरकारी संस्थाओं को हाई परफॉर्मेंस और कॉस्ट कंपीटिटिव नेटवर्किंग उत्पादों को डिजाइन और प्रोडक्ट बेचता है।