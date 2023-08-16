BT Bazaar Special Stocks: IndiGO, BPCL, HDFC Bank, Bajaj Auto: FY24 में क्या है ब्रोकरेज का अनुमान?
लगातार हो रही बाज़ारो में उतार-चढ़ाव के बिच कई कंपनी ने अपने अच्छे परिणाम के वजह से निवेशको को अच्छे रिटर्न दिए तो वही पर कई कंपनी ने अपने निवेशको को निराश भी किया है।
कई कंपनियों के शेयर, जिन्होंने पहली तिमाही के नतीजों के बाद वित्त वर्ष 2024 के लाभ अनुमान में अपग्रेड देखा है, अब तक निवेशकों को रिटर्न देने में विफल रहे हैं। इनमें इंटरग्लोब एविएशन, बीपीसीएल, एचपीसीएल, गोदरेज प्रॉपर्टीज, महानगर गैस और एचडीएफसी बैंक शामिल हैं। आईआईएफएल सिक्योरिटीज के आंकड़ों से पता चलता है कि आय में सुधार देखने के बावजूद अल्ट्राटेक सीमेंट, डीएलएफ, अपोलो टायर्स, एशियन पेंट्स और बजाज ऑटो में भी गिरावट देखी गई है।
IndiGo के मामले में, वित्त वर्ष 2024 के लाभ अनुमान में 50.7% की मजबूत बढ़ोतरी के बावजूद स्टॉक में 2.9% की गिरावट आई है। एमके ग्लोबल ने हाल ही में कहा, "हमारा मानना है कि इंडिगो सही स्थिति में है। रिकॉर्ड यात्रियों की वजह से स्टॉक में कोई बुराई नहीं दिख रही है। इस ब्रोकरेज ने शेयर पर 3,000 रुपये का लक्ष्य रखा है। प्रभुदास लीलाधर ने शेयर का मूल्य 2,855 रुपये तय किया है।
ऑयल मार्केटिंग कंपनियों BPCL और HPCL के शेयरों में वित्त वर्ष 2014 के लाभ अनुमान में क्रमशः 29% और 23.2% की बढ़ोतरी के बावजूद 4% तक की गिरावट देखी गई। ट्रेंडलाइन के आंकड़ों के अनुसार, बीपीसीएल का औसत लक्ष्य मूल्य 436 रुपये है। मूल्य लक्ष्य से पता चलता है कि स्टॉक में 22% की बढ़ोतरी की संभावना है। दूसरी ओर, एचपीसीएल का औसत मूल्य लक्ष्य 297 रुपये संभावित 13 फीसदी बढ़ोतरी का सुझाव देता है।
वित्त वर्ष 2024 के अनुमान में Godrej Properties में 17.5 फीसदी का अपग्रेड देखा गया, लेकिन इस कमाई सीजन में स्टॉक 1.6 फीसदी नीचे है। इस मामले में, गोदरेज प्रॉपर्टीज की पूर्व बिक्री कम रही और जीविका बिक्री का योगदान 80% रहा। महानगर गैस और एचडीएफसी बैंक के मुनाफे में भी वित्त वर्ष 2024 में दोहरे अंकों में बढ़ोतरी देखी गई।महानगर गैस पर सेंटम ब्रोकिंग ने कहा, डीसीएफ-आधारित संशोधित लक्ष्य 1,141 रुपये से 1,234 रुपये है।
HDFC Bank के प्रमुख Shashidhar Jagdishan ने शुक्रवार को कहा कि एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी विलय के बाद फंडिंग सबसे बड़ा जोखिम रहेगा। नई विलय वाली इकाई की पहली वार्षिक आम बैठक में बोलते हुए, जगदीशन ने कहा कि विलय वाली इकाई का प्राथमिक जोखिम फंडिंग से संबंधित है। प्रेस्टीज एस्टेट्स, अल्ट्राटेक सीमेंट, डीएलएफ, अपोलो टायर्स, एशियन पेंट्स और बजाज ऑटो जैसे कुछ अन्य शेयरों में कमाई में बढ़ोतरी के बावजूद कमजोरी देखी जा रही है।