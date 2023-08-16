Fitch की चेतावनी से सहमे अमेरिकी बाज़ार, बैंकों के शेयरों की जमकर पिटाई
रेटिंग एजेंसी फिच (Fitch Ratings) ने अमेरिकी बैकों को चेतावनी जारी करते हुए रेटिंग घटाने की बात कह दी है। फिच की इस चेतावनी के बाद अमेरिकी शेयर बाजार 1% तक टूट गए वहीं बैंकिंग शेयरों की जमकर पिटाई हो गई। इससे पहले अमेरिका को बड़ा झटका देते हुए उसकी सॉवरेन रेटिंग को AAA से घटाकर AA+ कर दिया था।
इस बार फिच ने अमेरिकी बैंकों को लेकर चेतावनी जारी की है। फिच ने कहा कि दर्जनों बैंकों की रेटिंग को डाउनग्रेड किया जा सकता है और अहम बात ये है कि इन बैंकों में JP Morgan चेज जैसे बड़े बैंक भी शामिल हैं इस खबर के बाद जेपी मॉर्गन के शेयर में भी गिरावट देखनेको मिली। इसके पहले रेटिंग एजेंसी ने जून में बैंकिंग सेक्टर की सेहत को लेकर अपने आंकलन में कटौती की थी, हालांकि इस कदम की ओर किसी का ध्यान नहीं गया क्योंकि उस समय कोई चेतावनी जारी नहीं की गई थी।