हर रोज 348 करोड़ की कमाई कराने वाले स्टॉक!

कुछ ऐसी कंपनियां के स्टॉक, जिन्होंने हर रोज 348 करोड़ की कमाई कराई है। आप कहेंगे, ये कैसे संभव है। लेकिन आंकड़ों को गौर से समझेंगे तो पूरी तस्वीर क्लीयर हो जाएगी। यहां रेलवे के कुछ चुनिंदा स्टॉक्स की बात हो रही है। सबसे पहले हर रोज के 348 करोड़ रुपये की कमाई कराने वाले स्टॉक्स की गुत्थी को सुलझाते हैं। स्टॉक्स पर नजर डालते हैं

Jupiter Wagons

Texmaco Rail & Engineering

Titagarh Railsystems

Indian Railway Finance Corporation

Rail Vikas Nigam ltd

Railtel Corporation of India

IRCTC

इन 7 कंपनियों के मार्केट कैप को मिला दिया जाए तो जानते हैं कितना बनता है। 1 लाख 72 हजार करोड़ रुपये। अब इन सभी कंपनियों के जनवरी यानि कि इस साल की शुरुआत से रिटर्न को मिलाकर देखें तो ये इन 8 महीने में करीब 94% का रिटर्न दे चुकी हैं । इन 8 महीनों को दिनों में बदले तो ये 235 दिन होते हैं। इस 1 लाख 72 हजार करोड़ रुपये को 235 दिनों से भाग करेंगे तो ये करीब हर रोज के 348 करोड़ आएंगे। अब अगर इस 94% के रिटर्न को घटा दिया जाए तो पिछले साल दिसंबर तक इन कंपनियों का मार्केट कैप 90 हजार करोड़ रुपये था। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी तेजी से इन रेलवे स्टॉक के शेयर प्राइस और मार्केट कैप बढ़ा है। अब ऐसे में दो अहम ट्रिगर है, जो सीधा स्टॉक पर असर डाल सकते हैं। वो आपको बताएंगे लेकिन उससे पहले जानिए इन 7 कंपनियों ने जनवरी 2023 से कितना रिटर्न दिया।

Titagarh Railsystems - 194%

Jupiter Wagons - 183%

Texmaco Rail & Engineering - 104%

Rail Vikas Nigam ltd - 84%

Indian Railway Finance Corporation - 56%

Railtel Corporation of India - 31%

IRCTC - 1.5%

सरकार लगातार अपने कैपेक्स को बढ़ा रही है। नई ट्रेन्स को इंट्रड्यूस कर रही है। गुड्स ट्रांसपोर्ट पर फोकस कर रही है। ऊपर से भारत सरकार अब रेलवे सेक्टर के लिए भी PLI स्कीम लाने जा रही है। इसका मकसद देश में रेलवे सेक्टर के अंदर मैन्यूफैक्चरिंग को बढ़ावा देना और इंपोर्ट घटाना है, जो हजारों रोजगार भी पैदा करेगा। ऊपर से मोदी सरकर ने देशभर के 500 रेलवे स्टेशनों के नवीनीकरण का एलान किया है। इन दोनों ट्रिगर्स को रेलवे स्टॉक पर असर पड़ना तय है। वहीं दूसरी ओर मल्टीबैगर स्टॉक IRCTC में सुस्ती जारी है। जनवरी से अबतक ये सिर्फ 1.5% का रिटर्न दिया है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में रेलवे स्टॉक की चाल कैसे रहती है।

डिस्क्लोजर: हमारी ओर से किसी भी स्टॉक या सेक्टर में खरीदरी की सलाह नहीं दी जा रही है। कहीं भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर लें।