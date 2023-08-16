scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारहर रोज 348 करोड़ की कमाई कराने वाले स्टॉक!

हर रोज 348 करोड़ की कमाई कराने वाले स्टॉक!

सरकार लगातार अपने कैपेक्स को बढ़ा रही है। नई ट्रेन्स को इंट्रड्यूस कर रही है। गुड्स ट्रांसपोर्ट पर फोकस कर रही है। ऊपर से भारत सरकार अब रेलवे सेक्टर के लिए भी PLI स्कीम लाने जा रही है। इसका मकसद देश में रेलवे सेक्टर के अंदर मैन्यूफैक्चरिंग को बढ़ावा देना और इंपोर्ट घटाना है, जो हजारों रोजगार भी पैदा करेगा। ऊपर से मोदी सरकर ने देशभर के 500 रेलवे स्टेशनों के नवीनीकरण का एलान किया है।

Harsh Verma
New Delhi,UPDATED: Aug 16, 2023 12:54 IST
लगातार बाजारों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रही है

कुछ ऐसी कंपनियां के स्टॉक, जिन्होंने हर रोज 348 करोड़ की कमाई कराई है। आप कहेंगे, ये कैसे संभव है। लेकिन आंकड़ों को गौर से समझेंगे तो पूरी तस्वीर क्लीयर हो जाएगी। यहां रेलवे के कुछ चुनिंदा स्टॉक्स की बात हो रही है। सबसे पहले हर रोज के 348 करोड़ रुपये की कमाई कराने वाले स्टॉक्स की गुत्थी को सुलझाते हैं। स्टॉक्स पर नजर डालते हैं

Jupiter Wagons 
Texmaco Rail & Engineering 
Titagarh Railsystems 
Indian Railway Finance Corporation 
Rail Vikas Nigam ltd
Railtel Corporation of India 
 IRCTC

इन 7 कंपनियों के मार्केट कैप को मिला दिया जाए तो जानते हैं कितना बनता है। 1 लाख 72 हजार करोड़ रुपये। अब इन सभी कंपनियों के जनवरी यानि कि इस साल की शुरुआत से रिटर्न को मिलाकर देखें तो ये इन 8 महीने में करीब 94% का रिटर्न दे चुकी हैं । इन 8 महीनों को दिनों में बदले तो ये 235 दिन होते हैं। इस 1 लाख 72 हजार करोड़ रुपये को 235 दिनों से भाग करेंगे तो ये करीब हर रोज के 348 करोड़ आएंगे। अब अगर इस 94% के रिटर्न को घटा दिया जाए तो पिछले साल दिसंबर तक इन कंपनियों का मार्केट कैप 90 हजार करोड़ रुपये था। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी तेजी से इन रेलवे स्टॉक के शेयर प्राइस और मार्केट कैप बढ़ा है। अब ऐसे में दो अहम ट्रिगर है, जो सीधा स्टॉक पर असर डाल सकते हैं। वो आपको बताएंगे लेकिन उससे पहले जानिए इन 7 कंपनियों ने जनवरी 2023 से कितना रिटर्न दिया। 

Titagarh Railsystems - 194%
Jupiter Wagons - 183%
Texmaco Rail & Engineering - 104%
Rail Vikas Nigam ltd - 84%
Indian Railway Finance Corporation - 56%
Railtel Corporation of India - 31%
IRCTC - 1.5%

डिस्क्लोजर: हमारी ओर से किसी भी स्टॉक या सेक्टर में खरीदरी की सलाह नहीं दी जा रही है। कहीं भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर लें।

भारत सरकार अब रेलवे सेक्टर के लिए भी PLI स्कीम लाने जा रही है

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
