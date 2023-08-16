scorecardresearch
SBFC Finance IPO: लिस्टिंग के पहले दिन ही मिला बंपर मुनाफा

SBFC Finance ने बताया है कि आईपीओ खर्च के अलावा कंपनी जुटाई गई रकम का इस्तेमाल कैपिटल बेस बढ़ाने के लिए करेगी ताकि भविष्य में कैपिटल जरूरतों को पूरा किया जा सके। जबकि, OFS के जरिए जुटाई रकम हिस्सा बिक्री करने वाले शेयरहोल्डर्स को जाएगा।

New Delhi,UPDATED: Aug 16, 2023 12:39 IST
SBFC Finance को शेयर बाजार में शानदार रिस्पांस मिला है। आज लिस्टिंग के दिन निवेशकों को जमकर मुनाफा हुआ। NSE और BSE पर आज इस शेयर की लिस्टिंग  44% प्रीमियम भाव पर हुई है। इस आईपीओ के लिए 57 रुपए प्रति शेयर का इश्यू प्राइस तय किया गया था। ये IPO रिटेल निवेशकों के लिए 3 अगस्त से 7 अगस्त के बीच खुला था और इश्यू 70 गुना सब्सक्राइब हुआ था। इश्यू के जरिए कंपनी ने 1025 करोड़ रुपये जुटाए हैं। इश्यू में क्यूआईबी हिस्सा 193 गुना, रिटेल हिस्सा 11 गुना और कर्मचारियों का हिस्सा करीब 6 गुना भरा था।

Also Read: July में 7.44% पर CPI, 15 महीने की ऊंचाई पर आंकड़ा, RBI की टॉलरेंस लिमिट से ऊपर

SBFC Finance ने बताया है कि आईपीओ खर्च के अलावा कंपनी जुटाई गई रकम का इस्तेमाल कैपिटल बेस बढ़ाने के लिए करेगी ताकि भविष्य में कैपिटल जरूरतों को पूरा किया जा सके. जबकि, OFS के जरिए जुटाई रकम हिस्सा बिक्री करने वाले शेयरहोल्डर्स को जाएगा। SBFC Finance मोटे तौर पर MSME सेक्टर को छोटे कारोबारियों लोन मुहैया कराती है। कंपनी का AUM करीब 4,942.82 करोड़ रुपए का है। फिलहाल ये स्टॉक 93.75 रूपये ( दोपहर 12 बजे) ट्रेड कर रहा है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
