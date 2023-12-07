'कितना झुकूं' कौन मेरी रीढ़ की हड्डी, संसद में आते ही Dhankhar ने क्यों कहा ऐसा,विपक्षी नेताओं को जमकर लगायी फटकार

राज्यसभा की कार्यवाही जैसे ही आज सुबह 11 बजे शुरू हुई। देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति Jagdeep Dhankhar ने खड़े-खड़े उन विपक्षी नेताओं को जमकर सुनाया जो उनके झुकने पर कटाक्ष कर रहे थे। हाथ जोड़कर धनखड़ ने अपने अंदाज में कहा कि सम्मानित सदस्यों, मुझे आजकल यह भी देखना पड़ रहा है कि कितना झुकूं, किसके सामने झुकूं। फोटोग्राफर कहां से क्या ले रहा है। कौन इंस्टाग्राम पर डाल देगा। कौन ट्विटर पर डाल देगा। कौन मेरी रीढ़ की हड्डी को तय करने लगेगा तो मैं बताना चाहता हूं कि झुकना और नमस्कार करना मेरी आदत है। ट्रोल करने वालों को करारा जवाब देते हुए धनखड़ बोले, 'मैं ये नहीं देखता कि सामने कौन है। कई बार बहुत पीड़ा होती है। गिरावट की कोई सीमा होती है। बड़ा बुरा लगता है।

इससे पहले कांग्रेस के कुछ नेताओं ने 'भारत के उपराष्ट्रपति' कैप्शन के साथ धनखड़ के वीडियो शेयर किए थे। सुप्रिया श्रीनेत ने कुछ घंटे पहले ही ऐसा एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें धनखड़ गाड़ी से उतरते हैं और पीएम मोदी को नमस्कार करते दिखाई देते हैं। इस पर सोशल मीडिया पर बहस भी होने लगी थी। कुछ लोगों ने जवाब में मनमोहन की तस्वीर साझा करनी शुरू कर दी थी। अब खुद धनखड़ ने स्पष्ट जवाब देकर ऐसे लोगों का मुंह बंद करा दिया।