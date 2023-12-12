'351 करोड़ में कितने जीरो होते हैं, गिनना पड़ेगा, मैंने तो कभी जीवन में नहीं देखे', Dhiraj Sahu पर बोले Chidambaram

पूर्व केंद्रीय मंत्री P. Chidambaram ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और कारोबारी Dhiraj Sahu के ठिकानों से 350 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद होने पर बयान दिया है। चिदंबरम ने कहा कि मैंने अपने जीवन में 350 करोड़ रुपये नहीं देखे हैं। अगर आप मुझसे पूछें कि इसमें कितने शून्य होते हैं तो मुझे गिनना पड़ेगा। चिदंबरम ने आगे कहा कि Congress का इससे कोई लेना-देना नहीं है। एक पार्टी सांसद के परिवार के स्वामित्व वाली डिस्टिलरी कंपनी के खिलाफ आईटी विभाग की छापेमारी के दौरान 351 करोड़ रुपये नकद जब्त किए गए। 'इतना कालाधन कहां से जमा कर लेते हैं...', 351 करोड़ की जब्ती के बीच धीरज साहू का पुराना ट्वीट वायरल, बीजेपी ने ली चुटकी उन्होंने कहा कि हम केवल एक पार्टी चलाते हैं, जहां एक पार्टी है और राजनीतिक उद्देश्यों के लिए पार्टी में सदस्य हैं। हमें इसकी चिंता नहीं है, ये एक व्यक्ति का बिजनेस है। वह जब समझाना चाहेगा, तब समझाएगा।

advertisement

Also Read: Kinetic ने ₹94,990 में लॉन्च किया E- स्कूटर Zulu, क्या है इसकी खासियत पढ़िए पूरी खबर

दरअसल, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू शराब कारोबारी हैं। ये छापेमारी उनकी कंपनी Boudh Distillery Pvt Ltd से जुडे़ ठिकानों पर छह दिसंबर को शुरू हुई थी। धीरज साहू का परिवार शराब व्यवसाय से जुड़ा है। उनकी ओडिशा में शराब बनाने की कई फैक्ट्रियां हैं। संयुक्त पारिवारिक सहयोग से ये कारोबार चलाता है। Sahu Group पर टैक्स चोरी का आरोप है। इसी सिलसिले में 6 दिसंबर को छापेमारी की कार्रवाई शुरू हुई थी। इस छापेमारी में अब तक 351 करोड़ रुपये मिले हैं। इन गड्डियों को अलमारियों में रखा गया था। कैश की गिनती के काम में आयकर विभाग और विभिन्न बैंकों की लगभग 80 अधिकारियों की 9 टीमें जुटी थीं। इन्होंने 24 घंटे की शिफ्ट में काम किया।