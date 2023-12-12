Kinetic ने ₹94,990 में लॉन्च किया E- स्कूटर Zulu, क्या है इसकी खासियत पढ़िए पूरी खबर

Kinetic Green ने 11 दिसंबर को अपना नया इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया है। काइनेटिक Zulu कंपनी के लाइनअप में चौथा मॉडल है। इसे 94,990 रुपए की एक्स-शोरूम कीमत पर लॉन्च किया गया है। इसमें FAME-2 सब्सिडी भी शामिल है। काइनेटिक के इस स्कूटर का मुकाबला Ola S1 X से होगा। स्कूटर की डिलीवरी जनवरी 2024 से शुरू होने की उम्मीद है। इसके पहले कंपनी ने जिंग HHS, जिंग, जूम और काइनेटिक ग्रीन फ्लेक्स लॉन्च किया था। जुलु ई-स्कूटर को पावर देने के लिए 2.27 kWh लिथियम-आयन बैटरी लगाई गई है। कंपनी का दावा है कि ये एक बार फुल चार्ज करने पर 104 Km चल सकता है। रियल वर्ल्ड में 70-75 Km की रेंज मिल सकती है। इसमें 2.1 Kw BLDC इलेक्ट्रिक मोटर लगी है और इसकी टॉप स्पीड 60 किमी प्रति घंटा है। 15-Amp सॉकेट से बैटरी को आधे घंटे में 80% चार्ज कर सकते हैं। इसकी बैटरी IP67 रेटेड है जो कि 100% भारत में निर्मित है।

चार्जिंग पोर्ट पीछे की तरफ है और ऑटो कट-ऑफ सुविधा से लैस है ताकि रात भर चार्ज करने के लिए स्कूटर को प्लग इन कर सकें। ऑयल कूलिंग तकनीक के साथ, स्कूटर सेफ्टी का हाई लेवल और एफिशिएंट थर्मल मैनेजमेंट एन्श्योर करता है। ये ₹10,000 के एडिशनल प्राइस टैग के साथ आता है। सस्पेंशन के लिए, स्कूटर में फ्रंट टेलीस्कोपिक फोर्क्स और रियर में डुअल शॉक एब्जॉर्बर दिए गए हैं। इसमें 10 इंच के व्हील है और ब्रेकिंग के लिए दोनों में डिस्क ब्रेक दिए हैं। स्कूटर रिजनरेटिव ब्रेकिंग को सपोर्ट करती है। यानी, ब्रेक लगाने पर बैटरी चार्ज भी होगी। वहीं फीचर्स की बात करें तो इसमें एक सिंपल LCD यूनिट, एक LED DRL और एप्रन के पीछे एक स्टोरेज स्पेस है। जुलु ई-स्कूटर की लंबाई 1,830 मिमी, ऊंचाई 1,135 मिमी और चौड़ाई 715 मिमी है। इसका व्हीलबेस 1,360 मिमी और वजन 93 किलोग्राम है। इलेक्ट्रिक स्कूटर की पेलोड क्षमता 150 किलोग्राम है। स्कूटर को 6 कलर ऑप्शन के साथ लॉन्च किया गया है। पिक्सल व्हाइट, इंस्टा ऑरेंज, यूट्यूब रेड, ब्लैक एक्स, एफबी ब्लू और क्लाउड ग्रे।