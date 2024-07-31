Tehran हमले में Hamas Chief Ismail Haniyeh की हुई मौत: रिपोर्ट

हामास के नेता इस्माइल हनियाह और उनके अंगरक्षक को तेहरान में उनके निवास पर हुए हमले में मार दिया गया है, जिसकी पुष्टि ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने की है। यह हमला बुधवार की सुबह हुआ, और इसकी जांच की जा रही है। IRGC ने फिलिस्तीनियों, मुस्लिम जगत और प्रतिरोध मोर्चे के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। हामास ने इस हमले का जिम्मेदार "इजरायली" बलों को ठहराया है, और हनियाह की मौत के लिए उन्हें जिम्मेदार माना है।

यह घटना हनियाह के ईरान के नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने और मंगलवार को ईरान के सर्वोच्च नेता से मिलने के बाद हुई। इस हमले ने क्षेत्र में तनाव को और बढ़ा दिया है, खासकर जब से हामास और इजरायल के बीच संबंधों में खटास आई है।

IRGC की जनसंपर्क विभाग ने कहा कि हमले की जांच की जा रही है और इस पर विस्तृत जानकारी जल्द ही उपलब्ध कराई जाएगी। हनियाह की हत्या के बाद, ईरान में उनके समर्थन में प्रदर्शन होने की संभावना है, जबकि हामास के समर्थक इस हमले को एक बड़ा झटका मानते हैं।

यह एक विकसित होती कहानी है, और इसके परिणामों का प्रभाव क्षेत्रीय राजनीति पर पड़ सकता है। इस घटना ने एक बार फिर से मध्य पूर्व में संघर्ष और अस्थिरता के मुद्दों को उजागर किया है।